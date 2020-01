22 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

SMS Marketing : comment bien réussir ses campagnes en 2020

Aujourd'hui, il est clair que le marketing par SMS n'est plus vraiment considéré comme un concept révolutionnaire. Bien que le marketing par SMS soit devenu un canal à ne pas négliger depuis un bon moment, nous avons remarqué que de nombreuses marques capitalisent beaucoup plus sur ce type de canal.

Lors des dernières fêtes, les marques de commerce électronique ont obtenu un CTR de 14% via SMS. Cette tendance semble d'ailleurs se confirmer tout au long de l'année. Le SMS connaît une sorte de renaissance, et les spécialistes du marketing voient désormais une vraie valeur ajoutée dans ce canal. Nous allons essayer de comprendre quelle est cette valeur ajoutée et comment l'obtenir pour votre propre boutique de commerce électronique.

Qu'est-ce que le marketing SMS ?

Le marketing par SMS, est un "service de messages courts". Les marques utilisent le marketing par SMS pour contacter leurs clients. Les SMS diffèrent des e-mails car les messages sont très courts, avec une limite de 160 caractères et une information qui est immédiate. Le message apparaît sur le téléphone mobile du client en quelques secondes seulement après son envoi.

Le marketing par SMS permet d'accroître la notoriété de la marque, de stimuler l'engagement des clients et de générer plus de ventes. En tant que canal atypique et sous-utilisé, le marketing par SMS offre aux spécialistes du marketing électronique une opportunité unique de construire une relation avec leurs clients.

Pourquoi utiliser le marketing SMS

Le marketing par SMS peut bien fonctionner lors d'événements à forte demande, pendant la période des fêtes, mais qu'est-ce qui en fait un bon canal toute l'année ?

L'envoi du SMS est rapide

Les campagnes SMS sont reçues et, surtout, elles sont lues presque immédiatement. Il n'est pas surprenant que 90% des SMS soient lus au cours des 3 premières minutes. Le SMS gagne des taux d'ouverture plus élevés que les e-mails. Lorsque les clients doivent consulter leur boîte de réception pour les e-mails, un SMS vous donne une notification push instantanée sur le téléphone. Si les clients n'ont pas configuré la configuration push pour leurs boîtes de réception, la campagne d'e-mails va attendre. De plus, la notification reste en place jusqu'à ce que le message soit lu. Cela signifie que le client va lire le SMS.

Le SMS obtient un taux d'engagement plus élevé

70% des clients disent que le SMS attire l'attention. Non seulement le SMS est généralement lu avant même son ouverture avec la notification qui apparaît à l'écran. De plus, les SMS ne sont pas simplement ouverts plus fréquemment, ils génèrent également plus de clics en moyenne par e-mail.

Ce qui fait du SMS un puissant support marketing

Les avantages de l'utilisation du marketing par SMS n'est plus à prouver, cela ne signifie pas que vous devez renoncer au marketing par e-mail pour son cousin limité en caractères. Les SMS ne doivent pas être envoyés de manières intensives et combinés dans votre flux de travail d'automatisation du marketing par e-mail, les SMS peuvent fournir un coup de pouce supplémentaire pour les offres urgentes.

Pourquoi le marketing SMS fonctionne ?

La combinaison de l'envoi en temps réel, sur mobile et de l'utilisation peu fréquente signifie qu'elle attire l'attention de vos clients exactement quand vous le souhaitez. Le courrier électronique est si largement utilisé que les clients l'attendent maintenant.

Cependant, envoyer un SMS au bon moment est efficace car il n'est pas habituel. Ajoutez une incitation à ce mélange et vous avez un message difficile à ignorer.

Mais comment utiliser efficacement le marketing par SMS ?

Bien que le SMS ne soit pas un canal récent, c'est un canal que les spécialistes du marketing commencent à peine à utiliser et à affiner. Étant donné la proximité des SMS pour les clients, il est important de bien faire les choses la première fois. Heureusement pour vous, voici quelques bonnes pratiques pour que vos campagnes de marketing par SMS restent pertinentes.

Les 3 principaux avantages du marketing par SMS

Il existe quelques aspects du marketing SMS qui le distinguent comme un canal unique et donnent aux marques qui l'utilisent correctement un avantage concurrentiel.

Ce qui fait du SMS un puissant support marketing

Les avantages de l'utilisation du marketing par SMS sont tangibles - et cela ne signifie pas que vous devez renoncer au marketing par e-mail pour son cousin limité en caractères. Les SMS ne doivent pas être trop utilisés et combinés dans votre flux de travail d'automatisation du marketing par e-mail, les SMS peuvent fournir un coup de pouce supplémentaire pour les offres urgentes.

Bien que SMS ne soit pas un nouveau canal, c'est un canal que les spécialistes du marketing commencent à peine à utiliser et à affiner.

Obtenez l'autorisation (et conservez-la)

Tout comme le marketing par e-mail, il est important d'obtenir l'autorisation explicite de votre client pour le marketing par SMS. C'est assez simple, car vous pouvez ajouter la possibilité d'inclure un numéro de téléphone dans votre champ d'abonnement à la newsletter. Le vrai défi, cependant, sera de conserver l'autorisation que vous avez provisoirement gagnée. Commencez par une divulgation complète: dites à votre client quel type de SMS il devrait s'attendre à recevoir de vous.

Deuxième point, n'abusez pas de la permission qui vous est accordée ! Le SMS est intime, immédiat et attire l'attention de votre client. Utilisez vos campagnes de marketing SMS pour obtenir des informations critiques et sensibles au facteur temps. L'utilisation trop fréquente de ce canal est le moyen le plus rapide de perdre vos clients. Donnez la possibilité aux clients de recevoir de SMS avec chaque message. Tout comme pour les e-mails, vous devez vous assurer de donner aux clients un lien pour se désinscrire ou un numéro auquel ils peuvent envoyer un SMS STOP.

Utilisez un outil de marketing SMS

Un excellent outil de marketing par SMS peut vous aider à concrétiser votre stratégie de plusieurs manières :

Vous pourrez automatiser vos messages marketing SMS et en envoyer plusieurs à la fois.

- Certains outils de marketing SMS vous permettront d'ajouter des SMS directement à vos workflows d'automatisation de messagerie, vous faisant gagner du temps.

- Les campagnes SMS peuvent être déclenchées de la même manière que les e-mails, avec le même niveau de segmentation qui vous permet de cibler vos campagnes.

- Si vous ne disposez pas de l'autorisation SMS, vous pouvez remplacer l'e-mail ou un autre canal afin que votre client reçoive toujours le message que vous souhaitez envoyer.

Un outil de marketing par SMS vous fournira également des statistiques et des rapports importants afin que vous puissiez voir exactement l'impact de vos campagnes. Avec ces données, vous pouvez ajuster vos campagnes en essayant différentes tactiques pour obtenir le meilleur retour sur investissement possible.

Ajoutez de la valeur à votre client

Avant d'envoyer votre campagne SMS, posez-vous une question simple: Comment ce SMS ajoutera-t-il de la valeur dans la vie courante de mon client ? Le marketing par SMS ne doit être utilisé que si vous avez une bonne raison. Il s'agit d'un canal qui peut se retourner contre vous très rapidement si vous ne savez pas ce que vous faites ou si vous envoyez trop de messages. C'est le moyen le plus rapide pour perdre des clients potentiels.

Soyez bref, attentionné et précis

Non seulement vous devez garder en tête que vos campagnes SMS doivent rares dans leur envoi et vous devez aller droit au but. Votre message doit contenir des informations importantes sur les commandes, avec un lien permettant d'obtenir des informations plus détaillées sur l'offre. La meilleure pratique consiste à faire un suivi par e-mail avec des informations plus complètes par e-mail au cas où le client en aurait besoin. Les e-mails sont moins agressifs que les SMS.

Personnalisez vos campagnes de marketing par SMS

Bien que l'objectif ultime soit d'être certain que vos campagnes SMS sont pertinentes, c'est encore mieux lorsqu'elles sont personnalisées. Un excellent outil de marketing SMS vous permettra d'utiliser la segmentation pour vos campagnes SMS. Si vous pouvez les cibler comme vous le faites pour vos e-mails, vous aurez déjà une longueur d'avance sur vos concurrents.

Le SMS est un canal plus intime, alors maintenez cette proximité avec votre client en utilisant son prénom ou en personnalisant vos messages. Envoyez des offres pertinentes en fonction de l'emplacement ou des achats précédents. Cela permet de construire et de maintenir la relation que vous entretenez avec vos clients. Cela signifie également qu'il faut réfléchir au moment où votre client recevra son SMS. N'oubliez pas que de nombreuses personnes ont activé les notifications par SMS sur leur téléphone. Cela veut dire que l'envoi d'un SMS à 3 heures du matin entraînera un client très grincheux.

5 idées de marketing par SMS

Heureusement, il existe au moins cinq situations parfaites où un SMS bien synchronisé peut faire toute la différence.

Les offres de bienvenue : la meilleure façon d'accueillir vos clients qu'un SMS au bon moment

Tout le monde attend un e-mail de bienvenue, mais l'ajout d'un SMS immédiat dans l'envoi sera une surprise pour vos clients. Si vous avez offert une incitation à vous inscrire, envoyez le code de réduction ou le lien par SMS, puis ajoutez à ce SMS, l'envoi d'un e-mail au cas où le SMS ne serait pas suffisant pour inciter le client à acheter.

Des réductions pour un anniversaire

Les SMS exigent une occasion spéciale. Montrez à votre client que vous vous souciez d'une offre qui dure quelques jours autour de son anniversaire. Vous pouvez soit mettre l'offre directement dans votre message SMS, soit l'envoyer en tant que teaser pour vérifier leur e-mail pour recevoir un cadeau Quoi que vous décidiez de faire, assurez-vous de suivre un e-mail.

Les offres spéciales urgentes

Peut-être que vous avez une promotion spéciale en cours et que vous voulez vous assurer que votre client a toutes les chances de participer ? Pour vos meilleures ventes et promotions, vous pouvez mettre un caractère urgent à vos SMS comme dans l'exemple ci-dessous. Essayez quelques options différentes pour voir ce qui fonctionne le mieux avec vos clients. Tant que vous n'envoyez pas de campagnes SMS tous les jours, ça devrait aller.

Abandon du panier

L'abandon de panier est le fléau de tout vendeur de commerce électronique. Avec près de 7 chariots sur 10 abandonnés quelle que soit la raison. Il faut comprendre les avantages et les inconvénients de vos réseaux : les SMS sont bien adaptés pour donner une information rapide et les e-mails pour compléter les informations. Envoyez une campagne SMS pour capter l'attention de vos clients et ajoutez les photos des produits abandonnés dans le suivi par e-mail pour leur rappeler ce qu'ils manquent. Cette combinaison peut être très efficace, mais limitez votre SMS à un par workflow pour un panier abandonné.

Confirmation de commande et mises à jour d'expédition

Les SMS peuvent vraiment être utilisés dans la confirmation de commande et les mises à jour d'expédition. Donner à vos clients le choix de la façon dont ils obtiennent leurs mises à jour, ce qui les responsabilise. Votre client peut recevoir les mises à jour de la livraison directement sur son téléphone portable sans se soucier d'ouvrir un e-mail. Il faut aussi placer un lien dans le SMS afin qu'ils puissent consulter les détails sur le suivi.

Points importants à retenir

Le marketing par SMS peut être une vraie valeur ajoutée à votre stratégie de commerce électronique lorsqu'il est effectué correctement. Les points importants à retenir pour utiliser le marketing SMS pour le commerce électronique est surtout d'obtenir l'autorisation de les utiliser avec vos clients et de conserver cette autorisation en utilisant le SMS uniquement lorsque cela est absolument nécessaire. Il faut aussi utiliser un outil de marketing par SMS pour automatiser vos campagnes et garder vos messages pertinents.

Pensez à la valeur ajoutée que vous apportez à votre client avec vos campagnes SMS et allez droit au but.

Personnalisez vos campagnes de marketing SMS pour établir et maintenir une relation avec vos clients.

Utilisez un SMS par workflow pour des tâches telles que les workflows de bienvenue, d'anniversaire et d'abandon de panier.

Utilisez les SMS pour les offres urgentes et les offres les plus spéciales que vous proposez.

Offrez à vos clients la possibilité de choisir le canal sur lequel ils reçoivent les mises à jour d'expédition et proposez des SMS pour les tenir au courant plus rapidement.