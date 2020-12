24 novembre 2020 à 06h00 par Philippe | 02 décembre 2020 à 08h35

De Snake à Candy Crush : l'évolution des jeux mobiles dans le temps

Si le téléphone était de prime abord un objet essentiellement utile, les avancées technologiques ont rapidement fait du mobile un concept récréatif. Le rapport entre l'utilisateur et l'objet s'est totalement transformé, jusqu'à modifier l'essence même du téléphone portable.

L'appel du jeu

Si il y a un jeu symbolique dont se souvient la génération 90, c'est bien l'opus Snake. Le jeu mobile du serpent qui ne doit pas se mordre la queue a marqué une génération entière, autant que l'emblématique Nokia 3310. Il est dans les mentalités l'un des premiers jeux disponibles sur un téléphone portable, et son côté retro plaît toujours autant aux nostalgiques, puisque le titre est toujours disponible sur internet ou sur le nouveau modèle 3310 sorti il y a 3 ans.

Mais seulement voilà : bien que le jeu était populaire, il ne présentait aucun aspect addictif. Si l'on fait un saut de 23 ans dans le futur (le 1er jeu Snake a été programmé en 1997 par Taneli Armanto), le côté récréatif de Snake parait bien dérisoire. En 2020, le but du téléphone n'est plus seulement de vous être utile, mais également de capter votre attention. Selon une étude, les français passent en moyenne 2 heures par jour sur leur téléphone (les jeunes 4 heures), soit une augmentation de 90% par rapport à l'année 2000.

Si les réseaux sociaux sont en partie "responsables" de cette évolution, les jeux mobiles ont également une place importante dans le quotidien des utilisateurs. Il n'y a qu'à comparer Snake et Candy Crush pour se rendre compte du grand écart qui sépare 2 titres à succès. Les développeurs ont mis à profit les avancées technologiques afin de créer des opus plus amusants, plus attractifs, et... plus addictifs.

Se divertir sans limites et sans risques

Jouer sur mobile de nos jours pourrait être assimilé à "l'infinite scroll", cette technologie qui vous permet de naviguer sans fin sur un réseau social. C'est pourquoi Candy Crush est devenu si populaire chez les joueurs : son côté récréatif alimenté par des couleurs vives et des designs plaisants embarque les joueurs dans de longues heures de divertissement, sans vraiment se rendre compte du temps qu'ils y consacrnt.

Candy Crush fonctionne avec un système de points fictifs, il n'y a donc aucun risque financier d'y jouer sans limites. Mais qu'en est-il des machines à sous en argent réel sur lesquelles vous pouvez jouer depuis votre téléphone et qui imitent ce processus ?

Et bien, afin de limiter les risques d'addiction, les casinos en ligne qui proposent des jeux en argent réel sont soumis à une politique stricte dite de "jeu responsable" qui permet au joueur de contrôler ses mises et de jouer sainement lors d'une soirée casino. C'est pourquoi il est indispensable de choisir un établissement qui possède une licence de jeu, preuve de son sérieux et de sa capacité à vous accompagner dans votre expérience.

Rendez-vous sur l'Apple Store le Google Play Store de votre téléphone : la liste des jeux disponibles est pléthorique, et nous sommes loin de la qualité de l'opus Snake. Si les nostalgiques sont septiques, il faut bien avouer qu'il est plaisant de pouvoir se divertir à tout moment et sans limites, toujours en gardant en tête que le jeu se doit d'être réactif seulement.