13 décembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Snake : le jeu culte débarque sur Nothing

Dans un clin d'œil au passé, Nothing a ressuscité le mythique jeu Snake de Nokia, le proposant désormais sous la forme d'un widget interactif développé par sa communauté.

Grâce à son application, Nothing a créé un widget Snake pour Android, offrant une nouvelle dimension à ce jeu emblématique. En combinant nostalgie et innovation, ce widget permet aux joueurs de redécouvrir Snake avec des commandes tactiles fluides.

Tandis que la version classique de Snake nécessitait des commandes physiques, cette nouvelle itération propose une interface tactile intuitive. Le joueur peut désormais guider le serpent en effectuant des gestes sur l'écran et mettre la partie en pause à l'aide d'un double-tap.

Le principe du jeu demeure identique : le joueur marque des points en consommant les pastilles rouges, tout en évitant la collision avec son propre corps en constante croissance. Ce widget, fruit de la créativité de Rahul Janardhanan, a été développé en collaboration avec la communauté Nothing OS.

La communauté Nothing est une source inépuisable de créativité. Pour la valoriser, Nothing compte lancer une collection de widgets conçus par ses membres. Le widget Snake Game en est le premier exemple. Exclusif aux smartphones Nothing, il est disponible dès maintenant sur le site nothing.community. Pour cela, il suffit de mettre aux possesseurs de ce modèle de mettre à jour leur appareil.