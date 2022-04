20 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Snapchat est la 1ère application mobile en France pour les 15-49 ans selon Médiamétrie

Boosté depuis deux ans par le contexte sanitaire, Snapchat poursuit sa croissance en France et franchit la barre des 25 millions d'utilisateurs mensuels, soit 47% des Internautes Français, ont consulté Snapchat au moins une fois en janvier 2022 et 18 millions d'utilisateurs par jour, soit 40% des Internautes Français, l'ont consultée en moyenne chaque jour en janvier 2022.

Ces chiffres sont en constante évolution depuis 2 ans. Les visiteurs uniques mensuels ont augmenté de 26% entre 2020 et 2022, et les visiteurs uniques quotidiens ont augmenté de 32% sur la même période. Cela fait de Snapchat la 4ème application la plus visitée au quotidien.

Qui sont les Snapchatters ?

Les Snapchatters se montrent authentiques, fidèles à leur nature et ancrés dans le moment présent. En effet l'étude révèle que Snapchat permet aux Snapchatters d'être naturels en toute sécurité, et libres d'échanger et de créer dès qu'ils en ressentent l'envie. Les 5 émotions principales associées à l'utilisation de Snapchat sont la joie, la tolérance, la créativité, la cohésion et la spontanéité.

- 90 % des Snapchatters aiment partager et célébrer des moments de leur vie sur Snapchat.

- 54 % d'entre eux considèrent que s'amuser est devenu une valeur plus importante.

- 41 % des utilisateurs affirment que le fait de "rester soi-même" compte encore plus à leurs yeux qu'avant la pandémie.

Snap Camera : priorité à la communication visuelle et aux liens avec les siens

Snapchat est la plateforme la plus utilisée pour créer du contenu avec l'appareil photo. Presque 3 Snapchatters sur 5 passent par la communication visuelle pour tisser des liens plus étroits. En tissant des liens forts, ils prennent soin d'eux-mêmes puisque 3 Snapchatters sur 4 déclarent que le simple contact avec leurs amis suffit à les rendre plus heureux. 96 % des utilisateurs ont utilisé une forme de communication visuelle en envoyant des messages à leurs amis.

La réalité augmentée : divertissement et utilité

La réalité augmentée a bien évolué depuis les premières Lens d'oreilles de lapins et de chiens, pour se divertir et divertir ses proches. Aujourd'hui la réalité augmentée est devenue cette couche virtuelle ajoutée à notre monde réel pour servir à divers usages utiles. Face à l'évolution du commerce, les Snapchatters adoptent une expérience d'achat plus immersive. 86 % d'entre eux aimeraient faire des achats avec la réalité augmentée, tandis que Snapchat est la plateforme la plus appréciée pour partager des séances shopping.

La réalité augmentée permet aux Snapchatters d'aller plus loin dans l'exploration et l'expérimentation de leur style : ainsi 77 % des Snapchatters seraient prêts à utiliser la réalité augmentée pour essayer du maquillage ou des vêtements.

Ils ont également 1.5 fois plus de chances que les non-Snapchatters d'avoir déjà utilisé la réalité augmentée pour essayer du maquillage ou des vêtements.

Dernier point, 67% des Snapchatters sont favorables aux mesures prises pour le bien commun. Ceux-ci sont 2.2 fois plus enclins à utiliser des outils d'achat en réalité augmentée pour réduire leur impact environnemental.

Snapchat continue de s'installer durablement dans les usages numériques des français. La plateforme transforme à la fois la communication entre les individus, où le visuel tient un rôle central, mais aussi le rapport aux marques, grâce à un usage plus que jamais démocratisé de la réalité augmentée. Celle-ci ne se limite plus seulement qu'à un usage divertissant mais devient un véritable outil d'aide à la décision avant un achat.