17 février 2025 à 00h00 par La rédaction

Snapdragon 6 Gen 4 : l'IA et la performance enfin accessibles à tous

Qualcomm frappe un grand coup avec l'annonce du Snapdragon 6 Gen 4, une nouvelle plateforme mobile qui promet de révolutionner le segment des smartphones abordables. Avec une amélioration significative des performances et une prise en charge inédite de l'intelligence artificielle (IA) générative, cette puce devrait satisfaire aussi bien les gamers que les professionnels et les créateurs de contenu.

Des performances accrues pour un usage fluide

Conçu pour les appareils d'entrée et de milieu de gamme, le Snapdragon 6 Gen 4 profite d'une gravure en 4 nm par TSMC, ce qui lui permet une augmentation de 11 % des performances CPU par rapport à la génération précédente. Sa configuration intègre un cœur Prime cadencé à 2,3 GHz (Cortex-A720), trois cœurs Performance à 2,2 GHz (Cortex-A720) et quatre cœurs Efficiency à 1,8 GHz (Cortex-A520).

Côté graphique, le GPU offre un bond de 29 % en performances tout en assurant une réduction de la consommation d'énergie de 12 %. Cela signifie que les utilisateurs pourront jouer plus longtemps et profiter d'expériences plus fluides, notamment grâce à la prise en charge d'écrans Full HD (1080p) à 144 Hz et d'une compatibilité avec les moniteurs externes en 4K à 60 Hz.

Une IA avancée pour les smartphones

Le Snapdragon 6 Gen 4 est la première puce de cette gamme à prendre en charge l'IA générative. Qualcomm annonce une capacité de traitement IA plus rapide, grâce au support des nombres INT4, en plus des INT8 et INT16. Concrètement, cette avancée permettra aux utilisateurs de profiter de fonctionnalités IA avancées telles que le résumé de contenu, la rédaction assistée et la suppression du bruit intelligente.

Par ailleurs, le Snapdragon 6 Gen 4 supporte des capteurs photo jusqu'à 200 MP, améliorant ainsi la qualité des clichés de jour comme de nuit. Ces innovations placent cette puce comme un atout majeur pour les passionnés de photographie mobile.

Une connectivité renforcée

En matière de connectivité, Qualcomm mise sur une compatibilité 5G allant jusqu'à 2,9 Gb/s, accompagnée d'une prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.4 LE. Avec jusqu'à 16 Go de RAM supportés, le Snapdragon 6 Gen 4 promet une expérience utilisateur fluide, que ce soit pour le streaming, le gaming ou la productivité mobile.

Un tournant pour les smartphones abordables

"Le Snapdragon 6 Gen 4 marquera un tournant pour les smartphones de milieu de gamme grâce à des avancées majeures en matière d'IA, de gaming et de photographie", a déclaré Deepu John, senior director de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies.

Les premiers modèles équipés de cette puce seront annoncés dans les prochains mois par des constructeurs tels que realme, Oppo et Honor. Cette nouvelle plateforme mobile pourrait bien redéfinir les standards des smartphones accessibles en 2025, permettant d’offrir un meilleur équilibre parfait entre performances, autonomie et intelligence artificielle.