22 mai 2025 à 06h25 par La rédaction

Snapdragon 8 Elite 2 : Qualcomm et Xiaomi renforcent leur alliance avant le grand lancement

Alors que Xiaomi vient de lever le voile sur sa première puce maison, la Xring 01, les regards se sont naturellement tournés vers Qualcomm, partenaire historique de la marque chinoise. Ce lancement pouvait laisser présager un désengagement progressif de Xiaomi vis-à-vis du fondeur américain. Mais loin d’un divorce technologique, les deux géants annoncent au contraire une profonde consolidation de leur partenariat, allant bien au-delà du simple marché des smartphones.

Le Xring 01 : une offensive dans le milieu de gamme, pas une rupture

Dévoilée récemment, la puce Xring 01 marque une étape majeure pour Xiaomi, qui amorce ainsi une stratégie d'intégration verticale similaire à celle d’Apple ou Huawei. Gravée en 4 nm, cette puce vise principalement les smartphones de milieu de gamme, une catégorie jusqu’alors dominée par Qualcomm et MediaTek. Ce développement aurait pu fragiliser les liens entre Xiaomi et Qualcomm, mais les deux entreprises ont rapidement clarifié leur position : la collaboration reste stratégique et durable.

En effet, le Xring 01 ne sonne pas la fin de l’ère Snapdragon chez Xiaomi. Au contraire, les terminaux premium continueront d’intégrer les SoC haut de gamme de Qualcomm, à commencer par la gamme Xiaomi 15, lancée au printemps 2025, qui embarque déjà le Snapdragon 8 Elite.

Un partenariat renforcé et élargi sur 15 ans

Dans un communiqué conjoint publié le 20 mai 2025, Qualcomm et Xiaomi ont officialisé le renouvellement de leur partenariat stratégique pour les 15 prochaines années. Ce nouvel accord vise à garantir la présence des plateformes Snapdragon dans les smartphones haut de gamme de Xiaomi, tout en étendant la coopération à d’autres segments en pleine croissance : automobile, maison connectée, objets connectés, réalité augmentée et virtuelle.

Lei Jun, PDG de Xiaomi, a salué cette collaboration de longue date, qualifiant Qualcomm de « partenaire essentiel depuis le premier jour ». Qualcomm, de son côté, considère cette alliance comme un levier pour accroître sa présence sur les marchés chinois et internationaux, et pour répondre à la demande croissante en matière d’intégration technologique.

Un automne stratégique : Snapdragon 8 Elite 2 en approche

Le prochain chapitre de cette coopération s’écrira dès l’automne 2025. Qualcomm a annoncé, à l’occasion du Computex de Taipei, que son traditionnel Snapdragon Summit se tiendrait cette année du 23 au 25 septembre à Hawaï, soit un mois plus tôt qu’en 2024. Ce sommet est l’occasion pour le fondeur américain de dévoiler ses nouvelles puces haut de gamme, à commencer par le très attendu Snapdragon 8 Elite 2.

Ce nouveau SoC conservera une architecture 6+2 cœurs (6 cœurs efficients, 2 cœurs haute performance) et adoptera la technologie N3P de TSMC, avec un gain de 26 % de performance selon AnTuTu. Son GPU Adreno promet également une amélioration de 30 %. Ces performances devraient permettre au Snapdragon 8 Elite 2 de rivaliser avec le Apple A19 Pro ou encore le Dimensity 9500 de MediaTek, dans un marché toujours plus compétitif.

Xiaomi 16, OnePlus 15, Realme GT8 Pro : les premiers à bord

Dès octobre 2025, plusieurs smartphones de nouvelle génération devraient embarquer la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite 2. Xiaomi, fidèle partenaire de Qualcomm, devrait une nouvelle fois faire partie des premiers constructeurs à intégrer ce SoC dans sa gamme Xiaomi 16, dont l’annonce est attendue peu de temps après le Snapdragon Summit. OnePlus et Realme figurent aussi parmi les marques susceptibles de suivre rapidement.

Samsung pourrait, quant à lui, réserver la puce Qualcomm à certaines régions, préférant son propre Exynos 2600 pour le marché européen — une stratégie déjà observée les années précédentes.

Une alliance multi-secteurs : automobile, maison et wearables

Le partenariat entre Xiaomi et Qualcomm dépasse désormais largement le cadre des smartphones. Cette synergie technologique se manifeste déjà dans plusieurs produits phares de la marque. La berline électrique Xiaomi SU7, lancée en 2023, est par exemple équipée de la plateforme Snapdragon Cockpit, assurant à la fois l’infodivertissement et la connectivité 5G. Dans le domaine des réseaux domestiques, les routeurs de dernière génération signés Xiaomi exploitent les technologies Wi-Fi 7 développées par Qualcomm. Quant aux objets connectés, on retrouve la puce Snapdragon S7 au cœur des Xiaomi Buds 5 Pro, tandis que la montre Watch 2 Pro repose sur le performant Snapdragon W5+ Gen 1.

Ces exemples illustrent la stratégie de Xiaomi : développer ses propres technologies tout en s’appuyant sur des partenaires solides pour garantir des performances de haut niveau et une compatibilité optimale.

La coexistence technologique comme levier d’innovation

Avec la présentation de la Xring 01, Xiaomi envoie un message clair : l’entreprise veut gagner en indépendance. Mais cette ambition ne se fait pas au détriment de ses partenariats historiques. Au contraire, Qualcomm reste un pilier technologique de l’écosystème Xiaomi, notamment sur le haut de gamme et les secteurs stratégiques émergents. L’avenir s’annonce donc collaboratif, avec une coexistence technologique qui pourrait bien devenir un modèle à suivre dans une industrie en quête de souveraineté et de performances.