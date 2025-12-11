11 décembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Snapdragon 8 Gen 5 : Qualcomm démocratise l'IA avancée sur les smartphones haut de gamme

Qualcomm poursuit sa stratégie d’expansion sur le marché des smartphones premium avec l’annonce du Snapdragon 8 Gen 5, une nouvelle puce qui se positionne comme l’héritière directe du Snapdragon 8 Gen 3 de 2023, tout en reprenant une partie de l’ADN du très puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5. Avec ce modèle, le fondeur américain cherche à étendre l’accès aux performances “flagship” et à l’intelligence artificielle avancée, sans obliger les constructeurs à basculer sur les SoC les plus coûteux du marché.

Cette plateforme, qui équipera prochainement des marques comme OnePlus, iQOO, Honor, Meizu, Motorola ou encore vivo, ambitionne de transformer les smartphones de 2025 en véritables compagnons intelligents, toujours plus rapides et capables d’anticiper les besoins des utilisateurs.

L’IA au cœur de la nouvelle génération : assistants contextuels et interactions naturelles

Avec la série 8, Qualcomm veut faire entrer l’usage de l’IA dans une nouvelle dimension. Le Sensing Hub permet désormais d’activer l’assistant IA simplement en prenant l’appareil en main ou en amorçant une interaction vocale. En combinant les données des capteurs et du microphone, le smartphone détecte l’intention de l’utilisateur avant même qu’il ne formule une requête.

Le Hexagon NPU, profondément remanié, prend en charge des modèles d’IA plus lourds et plus complexes, avec jusqu’à 46 % de performances supplémentaires selon Qualcomm. Cette puissance ouvre la voie à des assistants dits “agentiques”, capables de comprendre le contexte, d’anticiper des actions et de proposer des recommandations personnalisées directement sur l’appareil, sans dépendre du cloud.

Un bond de performances notable grâce au CPU Oryon

Le Snapdragon 8 Gen 5 profite de la même architecture CPU Oryon que son grand frère Elite. Qualcomm annonce un gain de performances CPU de 36 % face au Snapdragon 8 Gen 3, accompagné d’une efficacité énergétique améliorée. La fréquence maximale atteint 3,8 GHz, un chiffre similaire à celui évoqué dans le communiqué officiel.

Cependant, l’écart se creuse avec la puce Elite. Là où le modèle ultra-premium grimpe jusqu’à 4,6 GHz, le 8 Gen 5 adopte une configuration plus modérée : ses cœurs “prime” s’arrêtent également à 3,8 GHz et ses cœurs “performance” à 3,32 GHz, contre 3,62 GHz sur la version Elite. Ce repositionnement confirme que le Gen 5 vise un segment plus large, sans renoncer à l’essentiel.

À cette puissance CPU s’ajoute un GPU Adreno revisité, propulsé par la nouvelle architecture “sliced”. Cette approche d’optimisation interne autorise des fréquences plus élevées et permet un gain graphique de 11 %, tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Des compromis maîtrisés pour maintenir un prix plus bas

Pour offrir un SoC plus abordable sans sacrifier l’expérience générale, Qualcomm a dû opérer quelques choix tactiques. Le modem 5G Snapdragon X80 affiche des vitesses maximales légèrement inférieures à celles de l’Elite, tout comme le GPU et le NPU. Le SoC renonce également au support du stockage UFS 4.1, réservé au segment le plus premium.

En revanche, le Snapdragon 8 Gen 5 conserve toutes les fonctionnalités clés qui façonnent les smartphones modernes. L’UWB, la connexion satellite, les performances Wi-Fi et Bluetooth, les capacités de charge rapide ou encore la compatibilité avec les affichages haute définition sont identiques à celles de la puce Elite. Les fonctionnalités photo reposent également sur les mêmes bases, promettant un traitement avancé, notamment pour la vidéo computationnelle et les clichés en basse lumière.

OnePlus 15R : le premier smartphone équipé et un lancement stratégique

Le OnePlus 15R, attendu le 17 décembre, sera le premier modèle mondial à intégrer cette nouvelle puce. La série R, toujours positionnée entre milieu haut de gamme et flagship, devrait une nouvelle fois séduire grâce à son design premium, son écran lumineux, sa bonne endurance et une partie photo solide. Avec le Snapdragon 8 Gen 5, OnePlus veut offrir une expérience fluide sur les jeux, la photo computationnelle, l’IA embarquée et les usages multitâches intensifs, sans atteindre les tarifs des modèles “Ultra”.

Qualcomm vise clairement ce type d’appareils : des smartphones ambitieux, dotés des dernières innovations, mais proposés à un prix plus raisonnable, afin de toucher un public plus large sans tirer un trait sur les performances.

Un repositionnement stratégique pour conquérir un marché toujours plus exigeant

Selon Chris Patrick, vice-président senior de Qualcomm, la demande pour des smartphones haut de gamme ne cesse de croître, et la stratégie de la marque s’adapte en conséquence. En lançant deux puces premium le Gen 5 et l’Elite Gen 5, la société veut offrir plus de flexibilité aux constructeurs comme aux consommateurs.