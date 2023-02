21 février 2023 à 05h00 par Philippe

Snapdragon X75 : vers une 5G plus rapide et une plus grande autonomie de nos smartphones en 2024 ?

Si prochainement vous désirez un smartphone 5G sous iOS ou Android il y a de fortes chances que les prochains mobiles en 2024 seront équipés d'un modem Qualcomm X75.

En effet, Qualcomm vient de présenter sa nouvelle puce 5G : le modem Snapdragon X75 qui inclut de nombreuses nouveautés qui impacteront une grande partie de l'industrie.

L'atout de cette nouvelle puce est qu'elle fait converger les deux types de 5G (mmWave et Sub-6) dans un seul module. Cela implique que le modem occupe moins de place pouvant ainsi inclure de plus grandes batteries et bien sûr une consommation moindre d'énergie. Par rapport au modem de 2022, celui-ci réduit la consommation d'énergie de 20 %.

La nouvelle puce améliore également la qualité de la connexion avec des performances 2,5 fois supérieures à celles de la génération actuelle. Selon le fabricant, le modem s'appuiera sur la plate-forme Qualcomm Gen 3 qui permet d'exploiter les technologies mmWave, Sub-6 GHz et le Wi-Fi 7.

Qualcomm promet aussi différentes améliorations au niveau de la robustesse de la connexion et des débits moyens.

Malgré que le débit 5G maximum théorique reste inchangé à 10 Gbit/s en descendant et 3,5 Gbit/s en ascendant, une attention particulière a été portée aux environnements les plus compliqués comme les ascenseurs, les parkings souterrains ou les trains. Qualcomm souligne aussi que le modem X75 peut agréger 10 bandes en mmwaves, ainsi que cinq fréquences sur le réseau sub-6 GHz.

Qualcomm est à ce jour le seul fournisseur de modems 5G d'Apple. Ces modems sont également intégrés dans les puces Qualcomm Snapdragon, qui sont utilisées par une grande majorité de smartphones haut de gamme sous Android.