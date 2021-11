04 novembre 2021 à 01h00 par Philippe

Sony dévoile son nouveau smartphone haut de gamme Xperia PRO-I au prix de 1799 €

Sony vient de lever le voile sur son nouveau smartphone haut de gamme : le Xperia PRO-I. Sony n’est peut-être plus le constructeur de smartphones le plus populaire du marché, mais il a le mérite de présenter des chefs-d'œuvre de technologie depuis quelques années.

Photographie de niveau professionnel

Développé avec la même technologie d'imagerie avancée que les hybrides Alpha primés de Sony, le Xperia PRO-I est le premier smartphone au monde à inclure un capteur de type 1 pouce avec AFi à détection de phase. Ce nouveau smartphone intègre en effet un capteur Exmor RS de type 1.0 avec des pixels de 2,4 µm grâce auquel il assure de bonnes performances en basse lumière. La prise de vue RAW 12 bits garantie une plage dynamique et la double ouverture (F2.0/F4.0) permet d'adapter facilement la profondeur de champ au dessein du photographe.

En complément d'un capteur de type 1.0, le Xperia PRO-I dispose d'un processeur d'image BIONZ X pour mobile et d'un dispositif LSI frontal. Ce processeur avancé permet à l'appareil d'offrir une vitesse et une qualité d'image améliorée.

Le Xperia PRO-I comprend trois objectifs, tous dotés d'un traitement antireflet ZEISS T et d'un capteur 3D iToF. Le nouvel objectif 24 mm adopte l'optique ZEISS Tessar et produit des images haute définition avec moins de distorsion d'image périphérique et plus de contraste et de netteté. Il est complété par deux autres objectifs, de 16 et 50 mm. Quant au capteur 3D iToF de l'appareil, il mesure instantanément la distance entre l'appareil photo et le sujet pour garantir une mise au point automatique.

De plus, le Xperia PRO-I dispose de 315 points AF à détection de phase qui couvrent 90 % de l'image, ainsi que des technologies AF comme la MAP Real-time Eye-AF pour les humains et les animaux, le suivi en temps réel, la prise de vue en rafale AF/ AE à 20 ips et l'obturateur anti-distorsion permettant d'améliorer la capture des objets en mouvement rapide.

Grâce à la technologie Photography Pro du Xperia PRO-I, les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres manuels ou accéder plus facilement aux paramètres automatiques et prendre des photos au format RAW. Lors de la prise de vue en RAW, le Xperia PRO-I prend en charge le 12 bits permettant un dégradé chromatique sans effet de bande. En outre, le mode de base également proposé par Photography Pro offre un accès rapide à une gamme de fonctionnalités photographiques pratiques comme le déclencheur tactile. À l'instar des précédents Xperia, le Xperia PRO-I prend en charge Imaging Edge Mobile.

Le Xperia PRO-I dispose d'un déclencheur dédié doté du même module de commutateur d'obturateur que les appareils photo de la série RX100 de Sony et nécessite des touches similaires pour faire fonctionner l'AF et le déclencheur. L'utilisateur peut également laisser le déclencheur enfoncé pour lancer rapidement Photography Pro et commencer la prise de vue instantanément, même lorsque l'écran est éteint. Ce nouveau modèle est aussi doté d'un orifice permettant d'y fixer une dragonne et de sécuriser l'appareil.

Un enregistrement vidéo de pointe

Le nouveau Xperia PRO-I offre des performances vidéo de haute qualité et des fonctionnalités de post-production. Le Xperia PRO-I est le premier smartphone au monde à permettre à l'utilisateur de filmer des vidéos 4K de haute qualité à 120 ips, et de capturer et de lire des scènes rapides et des vidéos au ralenti jusqu'à 5x. La capture de vidéos est fluide et stable grâce au dernier stabilisateur Optical SteadyShot avec FlawlessEye. Ce smartphone est également le premier de la gamme Xperia à proposer la technologie Eye AF et un suivi d'objet pour la réalisation de vidéos afin que l'utilisateur puisse garder une mise au point nette sur le sujet et d'accorder plus de temps à la composition.

En complément des microphones stéréo, le Xperia PRO-I dispose d'un microphone monaural accolé à la caméra principale pour permettre à l'utilisateur de se concentrer sur la clarté de l'enregistrement vocal et aux autres sons de rester en arrière-plan. De plus, le Xperia PRO-I comprend la technologie Sony de séparation audio permettant de filtrer le bruit du vent, pour les microphones stéréo comme monauraux.

Le Xperia PRO-I comprend également deux nouvelles fonctionnalités vidéo pour l'enregistrement vidéo et la réalisation de films. Pour la réalisation rapide de vidéos et de vlogs de haute qualité, Sony s'est inspirée de son expérience éprouvée des technologies de l'imagerie prenant en compte la production vidéo et les commentaires directs des vidéastes, pour offrir la nouvelle fonctionnalité Videography Pro avec des paramètres créatifs concentrés dans un seul et même endroit. Les utilisateurs peuvent ainsi régler de manière intuitive et précise les paramètres tels que la mise au point, l'exposition et la balance des blancs, même pendant l'enregistrement d'un film, pour s'adapter à l'environnement de prise de vue. Le Xperia PRO-I contient un niveau d'horizon artificiel haute précision qui a été calibré individuellement dans l'usine. Si l'utilisateur choisi d'associer " Videography Pro " au bouton présent sur la tranche de l'appareil : il peut commencer à filmer instantanément comme avec une caméra. D'autres applications peuvent être choisies, pour les déclencher simplement en appuyant sur ce bouton.

Pour la réalisation de films, la fonction Cinematography Pro s'appuie sur les technologies de caméra vidéo professionnelle de Sony afin de créer facilement un rendu cinématographique avec huit réglages chromatiques différents inspirés de la caméra de cinéma numérique VENICE de Sony avec un enregistrement au format 21:9.

Le Xperia PRO-I permet de monter et de partager du contenu vidéo directement sur l'écran OLED HDR 4K de 6,5 pouces. Il est possible d'obtenir une bonne uniformité et stabilité des blancs en corrigeant le décalage de couleur de l'écran. Autre avantage, le réglage des couleurs de l'écran peut être adapté au moniteur de l'utilisateur ou aux photos imprimées. Le partage de fichiers vidéo se fait aussi automatiquement grâce au réseau 5G ou à la connexion du Xperia PRO-I à un ordinateur via USB 3.2 Gen 2 permettant de transférer les données deux fois plus vite du Xperia PRO-I à un PC.

Vlog Monitor, l'atout du vlogging mobile

Les utilisateurs peuvent améliorer leur kit de vlogging mobile en s'équipant du nouveau Vlog Monitor, un nouvel accessoire à associer au Xperia PRO-I, avec un format 16:9 sur un écran LCD de 3,5 pouces (1280x720) et un support métallique. Avec son attache magnétique, ce nouvel accessoire se fixe et se détache facilement.

Lors de la prise de vue avec le Xperia PRO-I et le Vlog Monitor, il est possible de connecter une poignée grip Bluetooth, telle que la GP-VPT2BT pour démarrer/arrêter aisément l'enregistrement sans toucher à aucun bouton du Xperia PRO-I.

Le Vlog Monitor dispose également d'une prise microphone 3,5 mm 3 pôles permettant à l'utilisateur de connecter son propre microphone externe en montant simplement un microphone sur la griffe porte-accessoire supérieure du support. Une fois le Vlog Monitor connecté à un smartphone avec le câble de connexion fourni, l'utilisateur peut également voir l'écran lors de l'utilisation de " Photography Pro " ou " Videography Pro ". De plus, grâce à son port USB Type-C d'alimentation à partir d'une source externe, il permet de prendre des photos tout en alimentant à la fois le Smartphone et les accessoires.

L'écran OLED 4K HDR équivalent 10 bits affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz et soutenu par la technologie X1 pour mobile produisant plus de contraste, de couleur et de clarté. Le Xperia PRO-I propose également le format Dolby Atmos afin d'offrir une expérience audio immersive et une prise audio 3,5 mm pour assurer une écoute de haute qualité.

Lorsque le casque n'est pas utilisé, les haut-parleurs stéréo Full-stage de l'appareil propulsent un véritable son stéréo. Le Xperia PRO-I est compatible avec les formats 360 Reality Audio et 360 spatial sound avec trois mois d'abonnement gratuit à TIDAL, et il prend en charge le High-Res Audio et le High-Res Audio sans fil via LDAC. L'appareil comprend également la technologie DSEE Ultimate pour rapprocher chaque piste de la qualité High-Res Audio.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est complété par une réduction du flou de mouvement de 240 Hz pour que les objets en mouvement rapide soient clairs avec un gameplay fluide. Game Enhancer est aussi de la partie pour améliorer le gameplay avec une réponse tactile supérieure. Grâce au contrôle de l'alimentation Heat Suppression, le Xperia PRO-I alimente les systèmes téléphoniques directement plutôt que de charger la batterie. Les performances de jeu du Xperia PRO-I sont également améliorées grâce à l'optimisation du processeur Qualcomm Snapdragon Elite Gaming.

Performance et élégance

Alors que le Xperia PRO-I comprend le même grand capteur d'image de 1 pouce que l'appareil photo compact haut de gamme RX100 VII de Sony mais optimisé pour un smartphone, il conserve une taille relativement compacte avec une longueur d'environ 6,5 pouces (166 mm), une largeur d'environ 2,8 pouces (72 mm) et une épaisseur d'environ 8,9 mm. Il arbore une façade arrière en verre dépoli et une finition mate pour un toucher de caméra authentique et un cadre en métal sablé. Il est résistant à l'eau et à la poussière (indice IP65/68) et comprend un verre Corning Gorilla Glass Victus.

Sa batterie a une capacité de 4 500 mAh. Il est possible de recharger rapidement l'appareil jusqu'à 50 % en seulement 30 minutes avec le chargeur 30 W inclus (XZQ-UC1).

Le Xperia PRO-I est optimisé par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G. Le Xperia PRO-I dispose également d'une mémoire interne étendue, avec 12 Go de RAM et 512 Go de ROM et il prend en charge les supports de stockage micro SDXC jusqu'à 1 To. Il est compatible 5G et Wi-Fi 6.

Prix et disponibilité

Le nouveau Xperia PRO-I sera disponible en France début décembre au prix de 1 799€.