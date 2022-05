17 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Sony Xperia 1 IV, un smartphone dédié aux photographes

Prévu pour le mois prochain, Sony a dévoilé son nouveau Xperia 1 IV développé spécifiquement pour ceux qui recherchent un smartphone avec les dernières technologies de pointe en vidéo et photographie. Sony a pour but de cibler les créateurs de contenus. Ce nouveau smartphone embarque les fonctionnalités vidéo et photo très avancées, dont l'enregistrement vidéo au ralenti en 4K à 120 ips sur tous ses objectifs. Ce smartphone est capable de zoomer optiquement entre 85 mm et 125 mm.

Capteur d'image et zoom optique pour la vidéo et la photographie de haut niveau

Le Xperia 1 IV est doté de trois objectifs : un objectif ultra grand-angle de 16 mm, un objectif grand-angle de 24 mm et un nouveau et véritable téléobjectif optique unique de 85-125 mm, pour donner aux créateurs la possibilité de capturer un large éventail de contenus.

Tous les objectifs sont dotés d'un capteur d'image " Exmor RS for mobile " de 12 Mpx avec une vitesse de lecture pouvant atteindre 120 ips. Cette capacité permet à l'appareil d'enregistrer en 4K à 120 ips pour un ralenti vidéo jusqu'à 5x. La mise au point automatique Eye AF en temps réel et le suivi en temps réel garantissent des prises de vue stables avec chaque objectif. Le Xperia 1 IV combine également les informations de distance et de profondeur, grâce au capteur iToF 3D, et la détection de sujet grâce à l'intelligence artificielle pour une mise au point automatique et un suivi précis et exact du sujet en basse lumière.

De plus, les 3 objectifs ZEISS ont été calibrées spécifiquement pour ce smartphone Xperia. Le revêtement antireflet ZEISS T* contribue à un rendu d'image plus net et un contraste plus élevé en réduisant les reflets sur toutes les optiques des caméras arrière.

La caméra frontale est également équipée d'un capteur d'image " Exmor RS for mobile " de 12 Mpx, un capteur plus performant que sur le modèle précédent. Il permet la réduction du bruit dans les zones sombres et la prise de selfies en 4K HDR.

Une création vidéo

Sony a également développé sa fonction " Videography Pro " qui centralise les paramètres vidéo. Les utilisateurs peuvent ainsi régler facilement des paramètres tels que la mise au point, l'exposition et la balance des blancs, même en cours de tournage.

En outre, ils peuvent capturer et lire des scènes dynamiques et des vidéos au ralenti jusqu'à 5x grâce aux possibilités d'enregistrement 4K HDR à 120 ips sur tous ses objectifs. La capture de vidéos reste fluide et sans tremblement grâce au stabilisateur optique SteadyShot avec FlawlessEye. Le Xperia 1 IV prend également en charge la technologie Eye AF et le suivi d'objet pour la vidéo. L'utilisateur peut ainsi maintenir une mise au point nette sur le sujet et consacrer plus de temps à la composition de sa scène.

Ce smartphone dispose d'une fonction de tournage vidéo multi-images pour enregistrer des vidéos avec une plage dynamique plus large sans perte de résolution. En outre, le Xperia 1 IV permet un zoom fluide de l'ultra grand-angle au téléobjectif.

Livestreaming

Le Xperia 1 IV améliore aussi la qualité de la diffusion en direct, tout en simplifiant le processus. L'appareil active les fonctions " Eye AF " et " Suivi de l'objet " lors de la diffusion en direct avec " Videography Pro ". Ainsi, les utilisateurs peuvent diffuser des vidéos de haute qualité à partir d'un appareil photo Alpha compatible tout en se servant du Xperia 1 IV comme moniteur externe. Une fois appairé avec le moniteur Vlog de Sony, les utilisateurs peuvent diffuser du contenu en direct vers YouTube par exemple avec une résolution encore plus élevée grâce aux caméras arrière.

Photographie enrichie grâce à la technologie des appareils photo Alpha

Le Xperia 1 IV combine un téléobjectif optique avec un effet bokeh et une technologie de mise au point automatique avancée. Le Xperia 1 IV propose l'Eye AF en temps réel et le mode rafale à 20 ips avec l'AE (exposition automatique) / l'AF en HDR sur les trois objectifs pour capturer des portraits de personnes comme d'animaux, même avec des sujets en mouvement rapide et dans des conditions de prise de vue difficiles. En outre, il utilise la balance des blancs par IA pour capturer et corriger les couleurs dans des conditions d'éclairage contraignantes et ainsi produire des résultats ultraréalistes.

Cinematography Pro optimisé par CineAlta

Le Xperia 1 IV permet à l'utilisateur de créer facilement du contenu au rendu cinématographique. Grâce à la fonction " Optimisé par CineAlta " de " Cinematography Pro ", les créateurs peuvent enregistrer des films avec des paramètres et des réglages chromatiques similaires à ceux des professionnels. Tous les objectifs arrière permettent une cadence élevée en 4K à 120 ips et un ralenti jusqu'à 5x. En outre, la nouvelle prise de vue multi-imagex désormais disponible même pour l'enregistrement vidéo permet d'enregistrer des vidéos avec une plage dynamique élargie sans perte de résolution.

L'expérience de jeu mobile

Les fonctionnalités de jeu avancées incluent un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu'une réduction du flou cinétique et un taux de rafraîchissement tactile de 240 Hz. En outre, la fonction d'amélioration de jeu " game enhancer " comprend un rehausseur L-y (faible gamma) pour les ajustements en cas de faible luminosité, un égaliseur audio et une optimisation de chat vocal pour fournir une expérience de jeu immersive. Le Xperia 1 IV est optimisé par la puce Qualcomm Snapdragon Elite afin d'offrir des performances améliorées pour les jeux. Il dispose également d'une fonction " Heat Suppression power control (H. S. power control) " pour éviter les détériorations des performances et de la batterie due à la température élevée du smartphone même pendant le jeu et pendant la charge.Le Xperia 1 IV simplifie le partage de jeu grâce à la fonction " RT record " permettant d'enregistrer 30 secondes environ avant d'appuyer sur le bouton. La fonction Game Enhancer du nouveau Xperia 1 IV permet aussi aux joueurs de diffuser en direct leur gameplay vers YouTube. Un joueur peut ainsi vérifier les commentaires de son public même pendant la diffusion en direct, et communiquer avec eux en temps réel.

Le nouveau Xperia 1 IV facilite aussi la diffusion en direct via un PC. Il mixe tous les sons, y compris la voix du joueur, la musique du jeu et le chat vocal avec d'autres joueurs, et l'envoie par simple connexion câblée à un PC. Le Xperia 1 IV a été choisi comme dispositif officiel pour le Tournoi Mondial E-sports 2022 de PUBG MOBILE.

Un son amélioré

Le Xperia 1 IV dispose de nouveaux haut-parleurs stéréo full-stage pour améliorer le son des basses et des grosses caisses. Le haut-parleur peut également reproduire le son au format " 360 Reality Audio (360RA) ". Son décodage matériel unique optimise la qualité sonore lors de l'écoute de musique correctement encodée sur TIDAL et nugs.net. En outre, il est équipé de " 360 Reality Audio Upmix " qui convertit les sources sonores stéréo en audio multicanaux comme le 360RA. Il prend également en charge le DSEE Ultimate, qui peut convertir le son des services de streaming en une qualité sonore proche de la haute résolution. Enfin, le Xperia 1 IV est compatible avec le format Bluetooth LE Audio, via une prochaine mise à jour logicielle, afin de réduire le retard de la lecture audio par rapport à une connexion Bluetooth traditionnelle.

L'enregistrement professionnel avec Music Pro

La nouvelle fonction d'enregistrement de musique " Music Pro " permet un enregistrement de niveau professionnel et ce, grâce à un traitement Cloud unique. Music Pro convertit de manière ascendante les voix enregistrées avec le Xperia 1 IV comme si elles avaient été enregistrées dans un studio professionnel, permettant à l'utilisateur d'enregistrer des chansons full-scale à la maison ou en déplacement. Le traitement Cloud élimine le bruit indésirable du son enregistré à l'aide de la technologie de séparation des sources sonores. Il reproduit ensuite la réponse en fréquence des microphones à condensateur haute performance de Sony tout en produisant une réverbération similaire à celle d'un studio professionnel. Lorsque l'utilisateur chante ou joue simultanément sur une guitare acoustique, Music Pro peut séparer les voix et les instruments, et les mixer avec n'importe quel équilibre. L'enregistrement et le montage du son sont gratuits, alors que le traitement Cloud pour un son de haute qualité est soumis à des frais mensuels.

Il est doté d'un écran 4K HDR OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sans aucune encoche pour gêner la vue sur l'écran large de 6,5 pouces au format 21:9. Le Xperia 1 IV est capable d'améliorer la visibilité des zones claires et sombres, même dans des environnements surexposés.

Nouveau service " BRAVIA CORE pour Xperia "

Offert en exclusivité avec le Xperia 1 IV, BRAVIA CORE pour Xperia permet de profiter de films en 4K de haute qualité sur son écran large 21:9. En choisissant un film parmi des centaines de nouveautés de Sony Pictures Entertainment et de grands classiques, l'utilisateur se glisse dans les coulisses avec Studio Access et découvre les titres IMAX Enhanced et le son immersif DTS grâce à l'offre BRAVIA CORE pour Xperia.

Performance

Le Xperia 1 IV embarque la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1, compatible avec le 5G et le Wi-Fi 6E, 12 Go de RAM et 256 Go de ROM, une batterie de 5 000 mAh avec une durée de vie allant jusqu'à 3 ans. La charge rapide permet de disposer de 50 % de la batterie en 30 minutes et la fonction de charge sans fil est aussi possible.

Il affiche un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP65/68 et il est paré d'un verre Corning Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière.

Prix et disponibilité

Le Xperia 1 IV se décline en trois couleurs : noir, blanc, violet et il sera disponible à la vente à partir de mi-juin 2022 à un prix d'environ 1399 €.