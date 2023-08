23 août 2023 à 00h15 par Philippe

Le Sony Xperia 1 V est élu meilleur smartphone multimédia de l'année lors des EISA Awards

Chaque année des spécialistes de la haute technologie, du son et de l'image se retrouvent lors des EISA Awards. A cette occasion, les meilleurs produits de l'année sont passés au crible et ceux qui sortent vraiment du lot sont récompensés.

Les prix EISA sont décernés par le plus grand panel indépendant au monde composé par plus de 61 magazines et sites web spécialisés très respectés dans le secteur. Cette année, le Sony Xperia 1 V est élu meilleur smartphone multimédia 2023-2024.

Parmi les nombreuses caractéristiques du Xperia 1 V, c’est le système d’appareil photo de haute qualité qui se distingue le plus. Les améliorations apportées à ce téléphone phare de cinquième génération se situent au niveau de la technologie du capteur, qui intègre le nouveau capteur « Exmor T pour mobile », un dispositif empilé avec des couches de transistors et de photodiodes séparées.

La taille du capteur a été multipliée par 1,7, ce qui permet de réduire considérablement les niveaux de bruit et d’élargir la plage dynamique, pour que les photos de nuit atteignent un niveau supérieur.

L’appareil photo principal de 24 mm de Sony est complété par un appareil photo ultra-large avec une longueur de mise au point de 16 mm et un appareil photo à zoom optique avec une plage étendue de 85 à 125 mm. Les prouesses photographiques et la flexibilité du Xperia 1 V sont renforcées par son image large au format 21:9, son écran OLED HDR à résolution 4K, son tout dernier processeur Snapdragon et sa puissante batterie de 5 000 mAh.

Le Sony Xperia 1 V sera commercialisé au prix de 1399 €. Il est disponible en noir, en argent platine et en vert kaki.