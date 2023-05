22 mai 2023 à 00h05 par Philippe

Sony Xperia 1 V, le nouveau smartphone haut de gamme dédié à la photographie chez Sony

Le Xperia 1 V s'inscrit pleinement dans la lignée de ses prédécesseurs. Sony met l'accent sur la capacité de son nouveau fleuron à prendre d'excellentes photographies. Le Xperia 1 V est le premier smartphone haut de gamme au monde doté d'un capteur d'image CMOS, avec des pixels à deux couches de transistors. En effet, le Xperia 1 V améliore encore la captation d'image avec son capteur de conception nouvelle, qui fournit des couleurs et des textures améliorées pour les personnes, les paysages et les scènes diverses, même dans des conditions de basse lumière.

Un triple module photo avec de nombreuses innovations

Sony propose sur ce modèle un module à trois appareils avec un capteur de 52 mégapixels et deux capteurs de 12 mégapixels pour l'ultra grand-angle et le zoom. Associant performance en faible luminosité (environ doublée par rapport au Xperia 1 IV) et technologie de traitement par superposition de plusieurs images à haute vitesse, le Xperia 1 V permet de capturer des photos sans bruit, avec une plage dynamique supérieure équivalente à celle d'un appareil photo plein format. En effet, le module 24 mm au dos du Xperia 1 V est doté d'un capteur d'image CMOS empilé avec des pixels à deux couches de transistors : baptisé " Exmor T for mobile ", il est environ 1,7 fois plus grand que le capteur d'image précédent. De plus, le zoom optique 85-125 mm (f/2,3-f/2,8) permet de créer des portraits lumineux avec une distorsion réduite.

Le S-Cinetone, bien connu des cinéastes, a été adapté au smartphone et installé. Il est possible d'enregistrer telle quelle une image cinématographique, sans nécessiter l'étalonnage des couleurs. Le nouveau capteur ayant par ailleurs un niveau de saturation du signal trois fois plus élevé que le capteur habituel et un traitement d'image supprimant le bruit qui apparaît généralement dans les scènes sombres, les images sont superbes, avec des couleurs délicates.

Le Xperia 1 V dispose de nombreuses fonctions, notamment des préréglages des couleurs comme les Looks Créatifs, également présentes sur les appareils photo de la gamme Alpha. Divers préréglages colorimétriques permettent d'obtenir des fleurs hautes en couleurs et un grand ciel bleu, ou de créer un rendu doux et translucide. L'autofocus en temps réel est performant grâce fonctions Eye AF en temps réel et Suivi en temps réel pour faire le point précisément sur les yeux d'une personne ou sur le sujet indiqué.

Avec la gestion de la profondeur par IA qui analyse les informations de distance, le point peut se faire précisément même sur les sujets distants. Le nouveau mode rafale peut par ailleurs atteindre 30 images par seconde avec suivi AF/AEv.

De nouvelles options dédiées pour le vlog

Le Xperia 1 V répond aux besoins des créateurs avec le réglage "Présentation de produit", une fonction populaire de la série de caméras de Vlog de Sony qui bascule la mise au point sur le produit au lieu du visage du présentateur durant la prise de vue. De plus, un nouveau micro placé près de l'appareil photo dorsal donne la priorité aux voix. Même dans un environnement extérieur bruyant, la voix du présentateur est enregistrée clairement, permettant de passer facilement de la prise de vue à la diffusion de la vidéo.

Lors d'une diffusion en direct sur YouTube avec la fonction d'enregistrement " Vidéo Pro ", les réactions des spectateurs dans la section des commentaires peuvent être vues simultanément, permettant une interaction directe avec l'audience en temps réel. L'interface utilisateur supporte également la prise de vue à la verticale, permettant de capturer du contenu quelle que soit l'orientation, paysage ou portrait.

Un grand écran 4K

Le nouveau Xperia 1 V est équipé d'un écran OLED 4K de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un flou réduit. Le puissant amplificateur de haut-parleur, avec son bruit réduit, améliore la profondeur et la diffusion du son, et étend les basses et hautes fréquences pour créer un son plus dynamique et plus clair.

Sur la face arrière, il dispose d'un design tactile reposant sur un verre texturé, spécialement développé pour le smartphone. Associé aux fines fentes du smartphone, il assure une excellente préhension, empêchant tout glissement lorsque vous tenez le smartphone pour créer ou regarder un contenu.

Batterie à autonomie élevée et processeur puissant

Malgré l'utilisation d'un affichage 4K, Sony assure que sa batterie de 5 000 mAh permet environ 20 heures de lecture vidéo continue. Elle permet le chargement rapide, jusqu'à 50 % en 30 minutes, et la technologie d'optimisation de charge exclusive des Xperia permet à la batterie de conserver au moins 80 % de sa capacité maximale, même après trois ans.

En améliorant la consommation énergétique et la dissipation de la chaleur, le Xperia 1 V assure à la fois performances élevées et durabilité, et il permet de filmer sur de longues périodes tout en éliminant la chaleur générée. Grâce à la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen2, l'efficacité énergétique du processeur principal a été améliorée d'environ 40 % par rapport au modèle précédent Xperia 1 IV. La puissance consommée durant l'utilisation de l'appareil photo a été réduite d'environ 20 %, et le volume du diffuseur thermique a été augmenté d'environ 60 % pour améliorer la dissipation de chaleur de l'unité principale.

Le Xperia 1 V propose une fonction dans l'application Photo Pro qui utilise des sons pour informer les utilisateurs de la mesure horizontale et verticale de l'écran.

Coque stylée avec pied pour le Xperia 1 V (XQZ-CBDQ) La coque exclusive du Xperia 1 V intègre une poignée en bas du smartphone pour améliorer l'expérience de prise de vue. En plus du pied horizontal habituel, elle supporte un pied vertical, qui permet de l'utiliser facilement non seulement pour regarder des vidéos, mais aussi pour la diffusion et le chat vidéo en direct.

Le dos de la coque est dans le même type de texture que celui du Xperia 1 V, afin de ne pas nuire au design original du smartphone en installant la coque.

Prix et disponibilité

Le Xperia 1 V sera disponible en précommande à partir de 1er juin avec un casque WH-1000XM5 offert pour toute précommande jusqu'au 29 juin inclus ou tout achat jusqu'au 16 juillet inclus. Il sera commercialisé à partir de 30 juin au prix public conseillé de 1399 €. Il sera disponible en noir, en argent platine et en vert kaki.