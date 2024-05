21 mai 2024 à 07h03 par La rédaction

Sony Xperia 1 VI : un nouveau cap pour la photographie mobile

Sony n'est pas à court d'arguments avec son nouveau Xperia 1 VI. Reprenant les bases solides de son prédécesseur, ce smartphone premium se dote d'un design modernisé et d'un atout majeur : un téléobjectif performant équivalent 85-170 mm. Une évolution notable qui place la barre encore plus haut pour la photographie mobile chez Sony.

Les optiques de cet appareil photo assurent des images de qualité sans compromis à toutes les distances focales, permettant la création de portraits de niveau professionnel avec de superbes effets de bokeh. Equipé d'un capteur d'image " Exmor T for mobile ", son grand-angle de 24 mm garantit d'excellentes performances en conditions de faible luminosité, ainsi qu'une mise au point automatique ultrarapide (autofocus) utilisant le suivi AF avec estimation de la pose humaine, optimisé par l'intelligence artificielle.

Le divertissement passe à la vitesse supérieure sur le Xperia 1 VI. Grâce à la technologie de réglage de l'image par IA " Powered by BRAVIA ", son écran bénéficie d'une qualité d'image comparable à celle des téléviseurs Sony BRAVIA, tandis que les nouveaux haut-parleurs produisent un son de haute qualité.

Photographie professionnelle

En effet, le capteur Exmor T for mobile, développé par Sony et intégré dans l'objectif 24 mm du Xperia 1 VI, combiné à un traitement par IA, assure une qualité d'image comparable à celle des appareils photo plein format. Cette technologie garantit une réduction de bruit et une plage dynamique étendue, même dans des conditions de faible luminosité, ainsi que la capture de vidéos aux couleurs cinématographiques.

En plus de son x7,1, le téléobjectif à zoom optique offre une plage focale allant de 85 mm à 170 mm, avec un grossissement maximal d'environ x2 et une distance de mise au point minimale de 4 cm. Grâce à son zoom optique et à ses possibilités de grossissement, cet objectif excelle dans les domaines de la macrophotographie et de la photographie de portrait. Il capture des images haute définition de sujets éloignés. De plus, pour la macrophotographie avec téléobjectif, il exploite la structure de l'objectif pour les gros plans, permettant aux utilisateurs de saisir des images caractérisées par des détails nets et un bokeh prononcé. Cette capacité permet la capture de détails complexes, tels que le centre d'une fleur.

Nouveau suivi AF avec estimation de la pose humaine

La caméra arrière est équipée de la technologie d'IA assure un suivi AF précis même dans des conditions de prise de vue difficiles où la visibilité du sujet pourrait être limitée. Cette fonctionnalité avancée garantit un suivi stable et précis, améliorant la capture d'images dans divers environnements.

L'application Photo du Xperia 1 VI a également bénéficié d'une mise à jour majeure, arborant désormais une interface intuitive conçue pour offrir une navigation fluide. Cette amélioration met l'accent sur la praticité tout en conservant une gamme complète d'outils créatifs, tels que les modes de prise de vue (par exemple : PSM) et les préréglages des couleurs personnalisables (par exemple : Looks créatifs).

Grâce à la capacité de suivi tactile, qui ajuste désormais automatiquement la luminosité et les couleurs, et le nouveau mode Pro Video offre un contrôle approfondi des paramètres.

Un nouvel écran plus lumineux

Optimisé par BRAVIA, l'écran du Xperia 1 VI utilise la technologie de remasterisation par l'IA pour améliorer le contraste, la couleur et la clarté de l'image. Cette technologie est aussi efficace pour vos propres contenus que pour les services de streaming.

Pour améliorer la visibilité dans des environnements très lumineux, le nouvel écran est 1,5 fois plus lumineux que celui de son prédécesseur. La nouvelle fonction Sunlight Vision améliore par ailleurs la visibilité en extérieur en éclairant l'image et en appliquant un traitement par IA pour éliminer les zones surexposées, en se basant sur l'analyse des images et la luminosité ambiante en temps réel.

Un son premium, sur haut-parleurs ou dans les écouteurs

Avec son nouveau circuit audio haut de gamme pour les écouteurs et les casques filaires avec prise jack 3,5 mm, un haut-parleur amélioré et des technologies audio. Les performances des haut-parleurs ont été améliorées. Grâce à la réduction de la distorsion à volume élevé et à l'optimisation des basses fréquences, le niveau de pression sonore a été augmenté.

Le Xperia 1 VI permet de tirer parti des dernières technologies et formats audio, notamment l'audio haute résolution, l'audio sans fil haute résolution, le LDAC, le Bluetooth LE Audio (basse consommation) et le Snapdragon Sound. Lorsqu'il est associé à certains écouteurs sans fil, l'activation du mode de connexion AAC (Advanced Audio Coding) améliore la qualité sonore, même dans les environnements urbains animés.

De meilleures performances au niveau de la batterie

La batterie est de 5 000 mAh. Le Xperia 1 VI est équipé d'un mode de charge rapide qui permet d'atteindre environ la moitié de sa capacité en seulement 30 minutes. Il intègre par ailleurs un système de protection de la batterie renforcé par la technologie Xperia Adaptive Charging pour prévenir la surcharge et assurer ainsi quatre ans de fonctionnement optimal. Le Xperia 1 VI est compatible avec la nouvelle norme sans fil Wi-Fi 7.

Il est doté de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3. Une nouvelle fonction pour les jeux : " FPS Optimizer ", optimise dynamiquement l'utilisation du processeur et la fréquence d'images en fonction de l'environnement de jeu. La saisie tactile a été perfectionnée, offrant désormais trois vitesses de suivi et deux niveaux de précision de frappe. Le processeur Snapdragon 8 Gen3 Mobile, avec le Snapdragon Elite Gaming améliore le gameplay et le visionnage vidéo.

Sa face arrière est texturée offre une meilleure prise en main et la micro fabrication convexe du verre trempé, associée à une finition dépolie, le rend plus résistant aux empreintes digitales et aux rayures superficielles que d'autres matériaux.

Prix et disponibilité

L'appareil se décline en plusieurs couleurs: noir, argent platine et vert kaki. Il sera disponible à la vente à partir de début juin au prix de 1 399 €.