20 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Sony Xperia 1 VII : le smartphone qui conjugue cinéma, haute fidélité et IA avancée

Sony revient sur le devant de la scène haut de gamme avec un smartphone conçu comme un condensé de ses expertises emblématiques. Appareil photo, audio, affichage, IA… le Xperia 1 VII veut redéfinir l’expérience mobile.

Un smartphone qui fait la synthèse du meilleur de Sony

Le nouveau Xperia 1 VII est bien plus qu’un simple téléphone : il est l’expression même de la convergence entre les divisions historiques de Sony. Développé en collaboration avec les ingénieurs des appareils Alpha, des lecteurs Walkman et des téléviseurs BRAVIA, ce flagship ambitionne d’offrir une expérience technologique de très haut niveau, en mobilisant une intelligence artificielle maison baptisée Xperia Intelligence.

Cette IA exclusive n’est pas un simple gadget : elle a été formée sur les bases de données internes de Sony, optimisée pour comprendre et exploiter pleinement les technologies de la marque. Le résultat ? Une amélioration transversale des usages photo, vidéo, audio et visuels.

Photographie et vidéo : l’ère de l’assistance intelligente

AI Camerawork & Auto Framing : la vidéo repensée

Au cœur des innovations de ce Xperia 1 VII, on retrouve deux fonctions phares dopées à l’IA : AI Camerawork et Auto Framing. Elles transforment la captation vidéo, même pour les utilisateurs peu expérimentés :

AI Camerawork maintient le sujet au centre de l’image même en mouvement, sans nécessiter de toucher l’écran. L’IA analyse la posture et applique une stabilisation avancée pour garantir des plans nets et cohérents, dignes d’un tournage professionnel.

maintient le sujet au centre de l’image même en mouvement, sans nécessiter de toucher l’écran. L’IA analyse la posture et applique une stabilisation avancée pour garantir des plans nets et cohérents, dignes d’un tournage professionnel. Auto Framing recadre dynamiquement les scènes filmées. Il est ainsi possible de produire simultanément deux versions d’une même vidéo : une vue large et un plan rapproché du sujet.

Ces outils facilitent la vie des vidéastes mobiles, vloggeurs ou créateurs de contenus sur les réseaux.

Des optiques polyvalentes, adaptées à toutes les situations

Le Xperia 1 VII dispose d’un triple module photo :

Un ultra grand-angle 16 mm avec capteur 48 MP (1/1,56”) — environ 2,1x plus grand que le modèle précédent — idéal pour les paysages, les scènes nocturnes et les macrophotographies (jusqu’à 5 cm).

(1/1,56”) — environ 2,1x plus grand que le modèle précédent — idéal pour les paysages, les scènes nocturnes et les macrophotographies (jusqu’à 5 cm). Un grand-angle 24 mm (avec zoom optique 2x jusqu’à 48 mm) qui intègre le capteur Exmor T for mobile, offrant une excellente sensibilité en basse lumière.

(avec zoom optique 2x jusqu’à 48 mm) qui intègre le capteur Exmor T for mobile, offrant une excellente sensibilité en basse lumière. Un téléobjectif périscopique 85-170 mm, qui permet de capturer des sujets lointains avec une qualité remarquable.

Avec en prime un bouton physique de déclenchement repensé, clin d'œil aux boîtiers Alpha, Sony montre son souci du détail pour les photographes exigeants.

L’audio haute fidélité dans votre poche

L’ADN Walkman se retrouve pleinement dans l’architecture sonore du Xperia 1 VII. Le circuit a été conçu pour l’écoute filaire haute qualité, intégrant des composants éprouvés de la gamme audio de Sony. Résultat : une clarté sonore équivalente à celle d’un lecteur audio dédié.

L’algorithme DSEE Ultimate utilise l’IA pour restaurer la richesse sonore des fichiers compressés (MP3, streaming…), offrant une restitution immersive et fidèle. Les haut-parleurs stéréo ont été revus pour élargir la scène sonore et optimiser les graves et les aigus, quel que soit le mode d’écoute.

Un écran BRAVIA 4K HDR

Le Xperia 1 VII conserve ce qui fait l’ADN de la série : un écran 4K OLED de 6,5 pouces au format cinéma 21:9, rare sur le marché. Il s’agit d’une dalle 4K HDR (3840 x 1644 pixels) avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, certifiée BT.2020 pour une reproduction fidèle des contenus HDR.

Les créateurs de contenus apprécieront aussi la prise en charge native des profils de couleurs BT.709, DCI-P3 et sRGB, ainsi qu’un mode créateur (Creator Mode) qui permet d’afficher les contenus comme ils ont été pensés par les réalisateurs.

L’affichage du Xperia 1 VII bénéficie d’une technologie d’optimisation inspirée des téléviseurs BRAVIA. Un capteur de luminosité situé à l’arrière adapte en temps réel la luminosité, la température de couleur et la gamme chromatique selon l’environnement ambiant.

La fonction Sunlight Vision améliore encore la lisibilité en extérieur en plein soleil, couplée à une dalle très lumineuse. Que ce soit pour regarder un film, retoucher une photo ou naviguer, l’écran garantit un rendu fidèle, contrasté et confortable.

Puissance, autonomie et durabilité

Sous Android 15, le Xperia 1 VII est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 Elite de Qualcomm. Le CPU, le GPU et le NPU affichent un gain de performance de 40 %, permettant une exécution fluide des applications lourdes, des jeux, et un traitement IA accéléré.

Malgré cette puissance, l’appareil offre une autonomie de deux jours, grâce à une gestion intelligente de l’énergie. La fonction Processing Optimization permet une économie d’énergie jusqu’à 10 % sur les usages courants comme les réseaux sociaux ou le streaming.

Prix et disponibilité

Le Sony Xperia 1 VII sera disponible le 12 juin en noir, vert ou violet, au prix de 1499 €.