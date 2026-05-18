18 mai 2026 à 09h18 par Philippe

Sony Xperia 1 VIII : Sony change enfin de cap et mise sur l'IA photo pour relancer son smartphone premium

Longtemps considéré comme un outsider du marché mobile, Sony refuse pourtant d’abandonner le terrain des smartphones haut de gamme. Le constructeur japonais vient de lever le voile sur le Xperia 1 VIII, successeur direct du Xperia 1 VII lancé l’an dernier. Plus qu’une simple mise à jour technique, cette nouvelle génération marque un tournant stratégique pour la marque, avec un design profondément retravaillé, une approche photographique davantage pensée pour le grand public et une intégration de l’intelligence artificielle jusque dans l’expérience de prise de vue.

Dans un marché dominé par Apple, Samsung, Xiaomi ou encore Oppo, Sony continue de défendre une vision très différente du smartphone premium. Une vision plus technique, plus orientée création, mais parfois aussi plus difficile d’accès pour le grand public. Avec ce Xperia 1 VIII, la firme japonaise semble néanmoins vouloir corriger certaines critiques qui accompagnaient ses précédents modèles.

Sony veut rendre la photo haut de gamme plus accessible

Le plus grand changement du Xperia 1 VIII ne se trouve pas uniquement dans sa fiche technique, mais dans sa philosophie. Pendant plusieurs années, Sony a conçu ses Xperia comme des appareils destinés avant tout aux passionnés de photographie mobile, quitte à complexifier l’expérience utilisateur. Les réglages avancés hérités des appareils Alpha séduisaient les puristes, mais pouvaient rebuter les utilisateurs recherchant simplement un smartphone capable de réussir instantanément une belle photo.

Cette fois, Sony adopte une approche plus moderne et plus assistée. Le Xperia 1 VIII inaugure ainsi un nouvel « assistant photo IA », intégré directement dans l’application photo grâce à la plateforme Xperia Intelligence.

Le principe est simple : l’utilisateur pointe son smartphone vers une scène et l’IA analyse automatiquement différents paramètres comme le sujet, la luminosité, la météo ou encore l’arrière-plan. Le système propose ensuite plusieurs recommandations de rendu, qu’il s’agisse de nuances colorimétriques, d’effets bokeh, de suggestions d’optique ou de styles d’image inspirés de l’univers Alpha de Sony.

L’objectif est clair : permettre à n’importe quel utilisateur d’obtenir un rendu plus travaillé sans devoir manipuler manuellement les ISO, la balance des blancs ou les courbes de couleur. Sony conserve toutefois les modes experts qui ont fait la réputation de la gamme Xperia auprès des photographes plus exigeants.

Un nouveau téléobjectif qui abandonne une particularité historique

Le Xperia 1 VIII introduit également l’un des changements matériels les plus importants de l’histoire récente des Xperia : la disparition du zoom optique continu.

Sur les générations précédentes, Sony proposait un système périscopique variable capable de couvrir plusieurs focales optiques différentes. Une technologie impressionnante sur le papier, mais parfois limitée par la petite taille du capteur utilisé.

Cette année, Sony fait machine arrière et adopte une stratégie plus proche de celle de ses concurrents. Le nouveau téléobjectif repose désormais sur une focale fixe équivalente à 70 mm avec ouverture f/2.8, accompagnée d’un capteur 48 mégapixels de 1/1,56 pouce. Ce dernier est environ quatre fois plus grand que celui du Xperia 1 VII.

Ce choix permet au constructeur japonais de considérablement améliorer les performances en basse lumière, mais aussi de proposer un zoom numérique « lossless » plus propre grâce à la haute définition du capteur. Sony évoque un zoom optique 3,5x accompagné d’un zoom numérique 7x sans perte notable de qualité.

Le traitement RAW multi-images est désormais appliqué à tous les objectifs du smartphone afin d’améliorer simultanément la plage dynamique et la réduction du bruit. Concrètement, cela permet de préserver davantage de détails dans les hautes lumières comme dans les zones sombres, même dans des scènes complexes ou faiblement éclairées.

Un design qui rompt avec l’héritage des Xperia Z

Visuellement, le Xperia 1 VIII marque aussi une petite révolution chez Sony. La marque abandonne enfin son design monolithique hérité des Xperia Z, caractérisé par des lignes très sobres et un alignement vertical discret des capteurs photo.

Le nouveau modèle adopte un bloc photo beaucoup plus visible, intégré dans un îlot latéral en aluminium qui ressort clairement du châssis. Une approche plus moderne qui rappelle certains choix esthétiques aperçus récemment chez Motorola ou Samsung.

Sony introduit également une nouvelle identité baptisée ORE, inspirée des pierres précieuses brutes. Le smartphone sera décliné en quatre coloris : Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red et Native Gold. Cette dernière finition sera exclusivement réservée à la version 1 To vendue directement sur la boutique Sony.

Le constructeur a aussi travaillé les textures du verre et du châssis afin d’améliorer la prise en main. L’arrière du smartphone adopte une finition granuleuse qui limite les traces de doigts tout en renforçant l’adhérence.

Malgré cette évolution esthétique, Sony conserve plusieurs éléments devenus rares dans le secteur premium :

une prise jack 3,5 mm ;

un slot microSDXC ;

un bouton physique dédié au déclenchement photo ;

une certification IP68 ;

des haut-parleurs stéréo frontaux.

Autant de caractéristiques que de nombreux fabricants ont abandonnées depuis plusieurs années.

Une fiche technique solide mais sans révolution

Sous le capot, le Xperia 1 VIII embarque la nouvelle plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Sony promet des performances en hausse de 20 % par rapport à la génération précédente, aussi bien en traitement photo qu’en multitâche ou en jeu vidéo.

La configuration standard commercialisée en Europe embarque 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Une seconde version plus exclusive proposera 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

L’écran reste fidèle à la philosophie de Sony :

dalle OLED LTPO de 6,5 pouces ;

fréquence adaptative jusqu’à 120 Hz ;

format allongé 19,5:9 ;

définition Full HD+.

Sony conserve également une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge filaire 30 W et la recharge sans fil 15 W. Des puissances qui paraissent modestes face aux standards chinois actuels, certains concurrents dépassant désormais les 100 W.

Le constructeur japonais met toutefois davantage l’accent sur l’endurance et annonce jusqu’à deux jours d’autonomie, ainsi qu’une durée de vie de batterie estimée à quatre ans.

Sony continue de jouer la carte de l’audio premium

Fidèle à l’héritage Walkman de la marque, le Xperia 1 VIII mise aussi fortement sur l’audio. Sony annonce de nouveaux haut-parleurs stéréo Full-Stage symétriques capables de produire des basses plus profondes et une scène sonore plus large.

La présence du port jack 3,5 mm reste également un argument différenciant pour les utilisateurs de casques filaires haut de gamme, un marché que Sony continue manifestement de considérer comme stratégique.

Un smartphone premium assumé… et très cher

Le Xperia 1 VIII est disponible en précommande. La version standard 256 Go sera commercialisée à 1 499 euros, soit le même tarif que le Xperia 1 VII l’an dernier. Sony évite donc une nouvelle hausse de prix, même si ce positionnement reste extrêmement élevé face à une concurrence de plus en plus agressive.

La version Native Gold avec 1 To de stockage atteindra quant à elle les 1 999 euros et sera réservée à certains Sony Store.

Pour accompagner ce lancement, Sony offrira un casque WH-1000XM6 durant la période de précommande. Un bonus loin d’être anodin puisque ce modèle fait partie des références du marché des casques audio à réduction de bruit.

Avec ce Xperia 1 VIII, Sony ne cherche clairement plus à séduire le grand public. Le constructeur assume désormais pleinement sa place de fabricant de smartphones premium de niche, destinés aux amateurs de photo, d’audio et aux utilisateurs attachés à certaines fonctionnalités abandonnées ailleurs.