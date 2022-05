19 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Sony Xperia 10 IV : un smartphone de la marque nippone beaucoup plus abordable et bien équipé

Plus abordable que le Xperia 1 IV, cette version 10 IV a de nombreux atouts pour jouer les trouble-fête sur segment du milieu de gamme. Ce smartphone est équipé d'une batterie 5000 mAh pour un poids plume de 161 grammes. Avec ce modèle, le constructeur nippon veut proposer un smartphone moins cher, que ce soit au niveau de sa batterie, son écran, ou encore son module photo.

La photo et la vidéo simplifiées

Ce modèle possède une caméra à triple objectif et une gamme de fonctionnalités pour la photo et la vidéo. Sony mise sur un capteur principal de 12 mégapixels et deux modules de 8 mégapixels qui sont couplés à des objectifs de 16 (ultra grand-angle), 27 (grand-angle) et 54 mm (téléobjectif). Grâce au mode Superior Auto qui utilise les conditions de la scène et la technologie de détection des sujets, le Xperia 10 IV aide l'utilisateur à obtenir le bon cliché dès la première prise. Le Xperia 10 IV sélectionne ensuite automatiquement les réglages idéaux tels que l'ISO et la vitesse d'obturation pour produire la meilleure image.

Pour prendre une photo, en particulier le soir ou en cas de faible luminosité, le moindre mouvement de la main peut flouter l'image. Le Xperia 10 IV permet d'éviter ces ratés, même dans des conditions de basse luminosité, grâce à la technologie de stabilisation d'image optique. Il permet également d'opter pour une vitesse d'obturation plus longue pour capturer plus de lumière sans toutefois générer du bruit. La stabilisation d'image optique (OIS) n'est pas réservée aux photos, elle fonctionne également pour les vidéos grâce à la technologie Optical SteadyShot et la stabilisation d'image.

Lors de photos prises par faible luminosité, les zones claires apparaissent souvent surexposées, les zones sombres noircies et les détails sont alors perdus. Le Xperia 10 IV peut détecter cela et capturer automatiquement en HDR, reproduisant les détails avec une meilleure clarté. De plus, le mode nuit amélioré permet de prendre des photos encore plus nettes en utilisant des données RAW dans son traitement interne.

Les appareils photo des smartphones modernes doivent être aussi performants pour la prise de photos que pour le tournage de vidéos. Et grâce à une plage dynamique étendue, le Xperia 10 IV capture des vidéos avec des détails remarquablement nets, moins de voile blanc ou de voile noir, même dans des conditions de contraste élevé comme la lumière du jour.

Habituellement, lorsque l'utilisateur photographie un sujet lointain à l'aide du téléobjectif d'un smartphone, la résolution de l'image est dégradée. Mais grâce à la fonction de zoom super résolution du Xperia 10 IV, il peut prendre des images nettes même à de longues distances focales. De même, lorsqu'il prend un selfie, en particulier à l'intérieur ou en cas de faible luminosité, les caméras traditionnelles essaient automatiquement de réduire le bruit, provoquant la perte de détails tels que les cheveux, les sourcils et les cils, mais encore une fois, la technologie d'IA du Xperia 10 IV permet d'améliorer la netteté des selfies.

Il est pourvu d'un écran de 6 pouces TRILUMINOS DISPLAY OLED 21:9, sans encoche ni trou de caméra. L'écran du Xperia 10 IV intègre aussi un verre Corning Gorilla Glass Victus. L'écran 21:9 se divise facilement en deux sections, ou une fenêtre apparaît par-dessus l'autre, pour offrir une navigation Web et le visionnage d'une vidéo en même temps. En mode multifenêtre, le smartphone peut rapidement basculer entre les dernières applications utilisées et les applications recommandées, et ainsi trouver plus rapidement l'application que l'utilisateur voulait dans les fenêtres supérieure et inférieure.

Sous Android 12, le Xperia 10 IV compte sur la présence d'un processeur Snapdragon 695 5G complété par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, avec en plus la possibilité d'insérer une carte microSD jusqu'à 1 To.

Un son de qualité supérieure

Avec High-Res Audio, l'utilisateur peut brancher ses écouteurs via une prise audio de 3,5 mm ou avec des écouteurs sans fil. LDAC transmet environ trois fois plus de données (au taux de transfert maximal de 990 kbps) que l'audio Bluetooth classique.

Quant à la fonction DSEE Ultimate, elle améliore la musique numérique du smartphone. Opérant en temps réel, il utilise l'IA pour reproduire les subtilités acoustiques détaillées et les sons haute fréquence clairs souvent perdus lors de la compression audio. Il fonctionne avec des écouteurs filaires ou sans fil, sur des fichiers locaux et même des services de streaming. Lorsque le Xperia 10 IV est jumelé avec des écouteurs Sony, il peut facilement accéder à l'application Sony Headphones Connect à l'aide du menu Side sense ce qui est pratique pour régler rapidement les paramètres sonores.

Le Xperia 10 IV est conçu pour permettre à 360 Reality Audio d'optimiser l'écoute de la musique sur écouteurs via les services Amazon Music, Deezer, nugs.net et TIDAL. Le 360 Reality Audio Upmix permet au Xperia 10 IV de convertir des pistes stéréo à 2 canaux de manière ascendante pour offrir, en temps réel, une meilleure expérience sonore via un casque. La technologie fonctionne avec des fichiers audio locaux et des services de streaming.

Grâce à la recharge Xperia Adaptive Charging, les utilisateurs bénéficient d'une autonomie parfaitement fiable, même après trois ans d'utilisation. Cette technologie permet de surveiller la batterie pendant la charge pour s'assurer qu'elle n'est pas en surcharge et la garder intègre plus longtemps. Au niveau de sa résistance à l'eau et à la poussière, il est doté d'un indice IP65/68.

Prix et disponibilité

Le Xperia 10 IV est décliné en 4 couleurs : noir, blanc, menthe et lavande. Le Xperia 10 IV sera en vente à partir de la mi-juin 2022 à 499 €.