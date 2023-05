16 mai 2023 à 06h00 par Philippe | 16 mai 2023 à 10h30

Sony Xperia 10 V, un smartphone 5G léger tourné vers la photo

Avec le Xperia 10 V, Sony vise les photographes amateurs, les cinéphiles, et les mélomanes qui désirent un smartphone performant avec un budget restreint.

Ne pesant que 159 grammes, le nouveau Xperia 10 V fait partie des smartphones 5G les plus légers au monde avec une batterie de 5 000 mAh. Ce modèle se distingue par ses haut-parleurs stéréo en façade, un écran OLED lumineux et un appareil photo à trois objectifs.

Afin d'améliorer sa lisibilité en extérieur, l'écran OLED Full HD+ de 6,1 pouces est environ 1,5 fois plus lumineux que sur le modèle précédent le Xperia 10 IV. L'écran TRILUMINOS pour mobile s'appuie en outre sur les années d'expertise de Sony dans les téléviseurs pour optimiser l'affichage.

En plus de sa conception étanche à l'eau et à la poussière IP65/IP68, son écran est robuste grâce au verre Corning Gorilla Glass Victus, extrêmement résistant aux chutes comme aux rayures.

Doté d'un jack audio 3,5 mm, le Xperia 10 V supporte également la technologie de transmission sans fil LDAC, pour profiter d'un son de qualité supérieure, aussi bien avec des écouteurs filaires que sans fil. Le DSEE Ultimate, qui utilise la technologie d'IA propriétaire de Sony, reproduit par ailleurs la source sonore du service de streaming dans un son également de qualité supérieure, équivalente à la haute résolution.

De belles photos en toute simplicité

Sur le plan de la prise de vue, il est doté d'un nouveau capteur d'image environ 1,6 fois plus grand que le Xperia 10 IV, permettant de photographier et de filmer avec un faible bruit même en basse lumière.

En photo, un triple module est placé à l'arrière du smartphone. Le Sony Xperia 10 V propose un capteur principal de 48 Mpx et deux capteurs de 8 Mpx. Le premier est dédié à l'ultra grand-angle (équivalent 16 mm, f/2,2). Le second est un téléobjectif (équivalent 54 mm, f/2,2).

De plus, l'objectif grand-angle reçoit un nouveau capteur d'image environ 1,6 fois plus grand que sur le modèle précédent, permettant de capturer plus de lumière afin de faire des clichés plus clairs et moins bruités dans des endroits plus sombres. La stabilisation d'image optique permet de capturer des photos superbes dans les environnements sombres difficiles à photographier, les scènes à contraste élevé et les situations nocturnes.

L'appareil utilise des technologies de détection des scènes, des conditions et des sujets pour sélectionner automatiquement les réglages idéaux pour le meilleur cliché : vous n'aurez plus besoin de perdre votre temps à faire des réglages.

La fonction de déclenchement par la main de l'appareil frontal permet de faire des selfies facilement à distance, en déclenchant la prise de vue lorsque vous pointez la paume vers l'appareil.

La stabilisation d'image hybride (Optical SteadyShot) exclusive de Sony, qui associe stabilisation d'image optique et stabilisation d'image électronique, permet d'enregistrer des vidéos plus nettes.

Le support des e-SIM est inclus et, en plus de la mémoire intégrée de 6 Go (RAM)/128 Go (ROM), il est compatible avec les microSDXC jusqu'à 1 To.

Pour une utilisation plus facile, le Xperia 10 V est doté de la détection latérale, pour des raccourcis rapides vers les applications, et du " Mode multifenêtre 21:9 " qui divise l'écran en deux parties pour pouvoir facilement naviguer sur le web et regarder une vidéo simultanément en utilisant la totalité de son écran 21:9.

Disponibilité et prix

Le Xperia 10 V est proposé en 3 coloris : lavande, vert sauge, blanc et noir). Il sera commercialisé à partir de mi-juin avec un casque WH-CH520 offert comme offre de lancement. Son prix est de 449 €.