30 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

Sony Xperia 10 VI : un smartphone photo à un prix attractif

Successeur du Xperia 10 V, la version 10 VI de Sony arrive sans tambour ni trompette avec des caractéristiques modestes mais à un prix abordable. Ce smartphone se positionne surout comme le milieu de gamme et se distingue par son capteur photo principal doté d'un zoom optique.

En effet, son double objectif arrière offre une polyvalence de prise de vue reposant sur trois longueurs focales (16 mm, 26 mm et 52 mm). Équivalent à un zoom optique 2x, il permet de se rapprocher des sujets sans craindre de perdre en qualité d'image. Il est également doté d'une fonction d'effets chromatiques qui permet de prendre des photos à l'aide d'une sélection d'options de couleur prédéfinies pour les télécharger directement sur les réseaux sociaux sans aucune retouche.

La stabilisation d'image optique (OIS) ne se limite pas à la photographie ; elle est tout aussi efficace avec les vidéos, pour les objectifs grands angles 26 mm et 52 mm. Lors de la prise de vidéo en mouvement, la technologie exclusive Optical SteadyShot de Sony garantit des résultats clairs et stables.

Le Xperia 10 VI simplifie aussi la prise de vue en intégrant la technologie de détection de scène assistée par l'IA qui sélectionne de manière autonome les paramètres.

Au niveau des selfies, l'appareil déclenche automatiquement un compte à rebours de 2 secondes pour vous laisser le temps de se préparer avant la prise de vue du selfie.

" Video Creator " : l'application embarquée pour créer facilement des mini vidéos à partir des photos et des vidéos de la galerie L'application " Video Creator " permet de créer sans effort de courtes vidéos à partir de photos et vidéos capturées. Il suffit de sélectionner les fichiers et d'ajuster le temps de lecture pour générer une vidéo rapidement.

L'intégrité de la batterie du Xperia 10 VI est maintenue pendant trois ans grâce aux technologies de charge de Sony conçues pour la préserver dans la durée. La protection de la batterie empêche la surcharge, tandis que Xperia Adaptive Charging surveille en permanence le processus de charge du téléphone pour ne pas exposer la batterie à une tension inutile. La vitesse de charge a également été améliorée.

En outre, il ne pèse que 164 grammes. Les dimensions du châssis (155 mm de long et 68 mm de large) lui permettent de se présenter dans un format très ergonomique et la face arrière comporte un matériau en résine semi-transparent blanc mat et doux au toucher. Étanche à l'eau et à la poussière selon l'indice IP65/68, l'écran propose un verre Corning Gorilla Glass Victus extrêmement résistant aux chutes et aux rayures pour une meilleure durabilité et une expérience optimale.

Épaulées par la plateforme mobile Snapdragon 6 Gen 1, les performances améliorées du chipset et l'optimisation de l'efficacité énergétique économisent la batterie et prolongent ainsi le temps de lecture vidéo en continu d'environ 10 % par rapport au modèle précédent.

Un cinéma de poche

Grâce à ses haut-parleurs stéréo avant et à leur plage dynamique plus large que sur le modèle précédent, il produit une qualité sonore naturellement équilibrée avec des aigus et des basses optimisées. En outre, l'écran Full HD+ OLED de 6,1 pouces est équipé du " Triluminous Display for mobile ", qui intègre une technologie initialement développée pour les téléviseurs BRAVIA de Sony.

Le Xperia 10 VI prend naturellement en charge la connectivité Bluetooth, y compris LDAC, et comprend une prise casque de 3,5 mm. La technologie DSEE Ultimate améliore par ailleurs la qualité des sources sonores : fondée sur une technologie IA dont Sony est propriétaire, elle reproduit les contenus audio, comme ceux diffusés en streaming, avec une qualité proche de la haute résolution.

Prix et disponibilité

Le Xperia 10 VI sera disponible en bleu, noir et blanc à partir de la mi-juin au prix de 399 €.