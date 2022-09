07 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Sony Xperia 5 IV, un smartphone haute de gamme compact

Un an après avoir lancé son Xperia 5 III, Sony lance son successeur le Xperia 5 IV, dans un format plus compact qui reprend la formule de son grand frère. Ce smartphone haut de gamme conserve dans les grandes lignes le design du modèle de l'année 2021.

Le Xperia 5 IV propose les technologies phares telles que l'Eye AF et l'Object Tracking provenant des appareils photo de la série Alpha. Les capteurs d'image avec une cadence de lecture à 120 images/s sur les 3 objectifs sont capables de livrer des ralentis jusqu'à 5 fois en 4K 120 ips pour des contenus à l'aspect cinématographique. Videography Pro permet également de diffuser en direct du contenu et ce, directement sur les services de streaming. Pour la réalisation de selfies vidéo et de vlogs, la nouvelle caméra frontale dispose d'un capteur de 12 mégapixels amélioré pour enregistrer du contenu 4K HDR.

Appairé au moniteur Vlog (XQZ-IV01, vendu séparément), il offre une configuration de vlogging. Le Xperia 5 IV est également équipé d'une fonction de moniteur externe. En lui connectant un appareil photo hybride (comme les appareils photo de la série Alpha), l'utilisateur peut directement enregistrer des images de haute qualité avec un boitier Sony Alpha et contrôler sa production sur le Xperia 5 IV.

Grace à l'Eye AF en temps réel, le Xperia 5 IV peut suivre et maintenir la mise point même si le sujet bouge. Un bouton de la caméra dédié ouvre instantanément l'application Caméra.

L'affichage et le visionnage du contenu sont améliorés sur le Xperia 5 IV grâce à écran OLED FHD+ HDR de 6,1 pouces au format 21:9 jusqu'à 50 % plus lumineux que celui de la précédente série 5. De plus, le lecteur HDR en temps réel améliore la qualité de l'image en affichant un dégradé fluide des zones surexposées et sous-exposées. Grâce à ces améliorations, l'utilisateur peut voir clairement le contenu de son écran même dans des environnements extérieurs lumineux. Équipé d'écouteurs ou d'enceintes stéréo à large scène sonore, il pourra également profiter d'un son cinématographique immersif Dolby Atmos.

Le Xperia 5 IV fonctionne sur la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1. La batterie est de 5000 mAh et peut être rechargée rapidement jusqu'à 50 % en 30 minutes avec le chargeur XQZ-UC1. Le Xperia 5 IV prend en charge la charge sans fil et offre une fonction de partage de batterie.

Le Xperia 5 IV permet aussi de profiter d'un son audio high-res ou de la technologie 360 Reality Audio de Sony. Il dispose d'une prise audio jack de 3,5 mm et d'une connexion sans fil. Le Xperia 5 IV prend également en charge la dernière technologie Bluetooth LE Audio.

Grâce au nouveau Music Pro, en téléchargeant le son enregistré sur le Cloud, le bruit externe est éliminé à l'aide de la technologie de séparation des sources sonores Sony, le son est reproduit comme s'il avait été enregistré en studio. L'utilisateur peut également séparer les voix et les sons acoustiques d'une guitare et les mixer à n'importe quel niveau de volume.

L'affichage natif de Xperia 5 IV est à 120 Hz et la réduction du flou de mouvement est à 240 Hz. L'expérience de jeu est optimisée grâce à la prise en charge d'un taux de rafraîchissement tactile à 240 Hz. La fonctionnalité Plus Game Enhancer permet de personnaliser les paramètres d'image et de son. De plus, la diffusion en direct sur SNS est également possible.

Le Xperia 5 IV dispose d'une résistance à l'eau et à la poussière caractérisée par son indice IP65/68. Il est constitué d'un verre Corning Gorilla Glass Victus aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

Prix et disponibilité

Le Xperia 5 IV est disponible au prix de 1049 € en noir, vert et blanc écru.