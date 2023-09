06 septembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Sony Xperia 5 V : un smartphone compact et performant

Sony a profité de l'IFA de Berlin pour annoncer son petit smartphone haut de gamme baptisé Xperia 5 V. Ce modèle reprend en grande partie les caractéristiques de la gamme Xperia 1. Cette cinquième version de son smartphone haut de gamme au format compact dispose d'une taille d'écran de 6,1 pouces avec une définition de 2520 x 1080 pixels au ratio 21:9 et au taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Xperia 5 V se distingue aussi par son bloc photo arrière comprenant deux capteurs. Le premier est de 48 mégapixels associé à une optique grand-angle équivalent 24 mm (f/1,9) et le second profite d'un capteur de 12 mégapixels et d'une optique équivalent 16 mm (f/2,2).

L'appareil photo du Xperia 5 V utilise le capteur " Exmor T for mobile ", qui équipe également le Xperia 1 V. En plus de pouvoir réaliser des portraits très détaillés, il est possible de choisir divers préréglages des couleurs, les " looks créatifs ", afin de peaufiner les couleurs et les tonalités en fonction de la scène capturée, sans aucun post-traitement. De plus, le mode Bokeh a été fortement amélioré par rapport au modèle précédent grâce à la technologie d'IA pour rapprocher la qualité de portraits des appareils photo à objectifs interchangeables.

Les deux objectifs dorsaux permettent de photographier en trois longueurs focales : 16 mm, 24 mm et 48 mm. Ce dernier équivaut à un zoom 2x, afin de capturer les sujets en plus grand sans perdre en qualité d'image.

La nouvelle application " Video Creator " intègre une fonction de montage automatique, qui permet de créer facilement des clips. Après avoir choisi la durée du film, il suffit de sélectionner les photos ou les vidéos ainsi que la musique, et Video Creator fait le gros du travail pour créer un fichier final en environ une minute. Même ceux qui n'ont aucune expérience du montage peuvent facilement créer des clips originaux. Il est également possible de régler manuellement ses propres préférences, comme les filtres créatifs et les réglages du clip en fonction du rendu créatif recherché.

Le Xperia 5 V dispose également d'un micro dédié à l'enregistrement de la voix. Même en filmant une scène agitée, dans une ambiance chargée d'autres voix et de bruits divers, les paroles de la personne sont mises en avant et capturées clairement.

En plus d'un nouvel amplificateur de haut-parleur offrant des basses profondes et puissantes, il dispose d'un écran OLED lumineux qui assure une bonne lisibilité même en plein soleil.

La batterie haute capacité de 5 000 mAh possède une technologie d'économie d'énergie qui réduit la consommation d'environ 20 % par rapport au modèle précédent. En plus du support du chargement sans fil et du chargement rapide (jusqu'à 50 % en 30 minutes), la technologie d'optimisation du rechargement exclusive des Xperia évite toute détérioration de la batterie : même après trois ans, elle préserve 80 % ou plus de sa capacité maximale.

Sur le plan des performances, il est équipé de la plate-forme Snapdragon 8 Gen 2 Mobile. Le système de refroidissement a été agrandi afin de mieux dissiper la chaleur. En effet, la taille de la lame de diffusion de chaleur a été accrue de 40 % par rapport au précédent modèle, une mesure de dissipation thermique extrêmement efficace, et la consommation énergétique du processeur a été améliorée. Le nouveau processeur, la gestion thermique améliorée et l'accroissement de 40 % du volume du diffuseur thermique aident le Xperia 5 V à rester frais durant une utilisation intensive, afin de profiter pleinement de toute sa puissance. Sa mémoire RAM est de 8 Go et sa mémoire se stockage est de 128 Go, elle est complétée par un slot microSD.

Fonctions ludiques améliorées

Game enhancer, une fonction d'assistance qui rend les jeux plus ludiques, reçoit un nouvel habillage coloré mais conserve tout un ensemble de fonctions d'assistance avancées, comme le laser low gamma, l'égaliseur audio, le micro conçu pour la conversation en direct et la fonction d'enregistrement de l'écran, utile pour capturer et diffuser du contenu sur YouTube.

En photographiant en mode Photographie Pro, une nouvelle fonction d'accessibilité permet de lire un son afin de savoir si l'écran est horizontal : ainsi, les personnes souffrant de déficiences visuelles peuvent capturer une image horizontale.

Prix et disponibilité

Au prix de 999 €, le Xperia 5 V reste un smartphone haut de gamme moins cher que le Xperia 1 V à 1 399 €. Il sera disponible à partir du 29 septembre 2023 en trois couleurs : noir, argent ou bleu.