06 juin 2023 à 00h15 par Philippe

Sosh passe enfin à la 5G

Afin de conquérir de nouveaux utilisateurs, Sosh vient de lancer son premier forfait mobile 5G, proposant une enveloppe internet de 140 Go pour 20,99 euros par mois sans engagement. L'offre comprend des appels et SMS illimités en France et 25 Go d'internet en Europe et DOM-TOM (hors Suisse et Andorre).

Cette formule est uniquement accessible en France métropolitaine dans les zones où le réseau 5G est déployé. Le débit maximum théorique de connexion en réception va jusqu'à 2,1 Gbit/s dans les zones couvertes en 3,5 GHz avec agrégation des quatre bandes de fréquences 4G, et jusqu'à 616 Mbit/s pour les zones couvertes en 2,1 GHz utilisée pour la 4G.

Le premier forfait compatible 5G chez Sosh débarque donc deux ans et demi après le lancement de la 5G. Il faut savoir que l'opérateur en ligne d'Orange, était resté en retrait sur le terrain de la 5G par rapport à ses concurrents.

Cette absence de forfaits 5G chez Sosh était justifiée jusqu'à présent par une volonté de la maison mère de réserver la 5G à ses offres premium sur ses formules Orange. Les offres 5G chez Orange sont proposées à partir de 16,99 € par mois avec 100 Go de data pour la première année. Ensuite, le tarif passe à 31,99 €. Sosh garantit pour l'instant un prix à 20,99 € même après la première année.