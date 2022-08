24 août 2022 à 00h15 par Philippe

Space Leaper : Cocoon débarque aujourd'hui sur iOS et Android

Une quête intergalactique à travers le temps et l'espace vous attend ! Le but du jeu est d'assembler et de collectionner des équipes de Leapers pour accomplir des missions dynamiques dans une vaste galaxie. Space Leaper : Cocoon se déroule en l'an 3242, après qu'une explosion cosmique survenue il y a plus de dix ans a entraîné l'effondrement de la société et que des ondes de choc cosmiques menacent depuis les moyens de subsistance de ceux qui ont survécu. Les survivants, appelées "Leapers", ont formé une nouvelle maison appelée [Cocoon], un vaisseau spatial technologiquement avancé, et voyagent maintenant dans l'espace fragmenté à la recherche d'éclats cosmiques pour leur permettront de recomposer l'univers. Le joueur entre dans le jeu en 2022 et télécharge une application mobile qui transcende les lois de l'espace et du temps pour se connecter au système terminal de [Cocoon] en 3242. Cependant, ce faisant, la connexion trans-temporelle surcharge le système… La survie sur le [Cocoon] est maintenant entre les mains du joueur !

Le joueur voyage à travers la galaxie et prend le contrôle des Leapers, un groupe de créatures colorées et anthropomorphes nées des radiations cosmiques, qui servent l'organisation Cocoon et sa mission. Il doit ensuite créer une équipe dynamique, explorer de nouveaux mondes et participer à des missions intenses alors que les Leapers se lancent dans la bataille dans un jeu de combat au rythme effréné. L'objectif du jeu est aussi de collectionner une multitude de Leapers uniques pour renforcer l'équipe et élaborer de nouvelles stratégies. Les joueurs peuvent également espérer agrandir leur collection au fur et à mesure de la sortie de nouveaux Leapers.

Ce jeu de cartes intergalactique Space Leaper : Cocoon pour iOS et Android, est téléchargeable sur l'Apple App Store et le Google Play Store.