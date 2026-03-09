09 mars 2026 à 07h38 par Philippe | 09 mars 2026 à 08h47

Spam et arnaques téléphoniques : Orange lance Branded Calling, une technologie pour identifier les entreprises qui vous appellent

Face à l’explosion du spam téléphonique et des appels frauduleux, décrocher lorsqu’un numéro inconnu s’affiche sur l’écran du smartphone est devenu un réflexe de plus en plus rare. Beaucoup d’utilisateurs préfèrent ignorer ces appels, par crainte de démarchage agressif ou d’arnaques. Une méfiance devenue si généralisée qu’elle finit parfois par pénaliser des communications parfaitement légitimes : appel d’un livreur, d’un service client ou d’un conseiller bancaire.

Pour tenter de répondre à ce phénomène, l’opérateur français Orange a présenté lors du Mobile World Congress 2026 une nouvelle technologie destinée à rendre les appels professionnels immédiatement identifiables. Baptisée Branded Calling, cette solution permet d’afficher directement sur l’écran du smartphone le nom vérifié de l’entreprise qui appelle, même si son numéro n’est pas enregistré dans le répertoire de l’utilisateur.

L’objectif affiché est clair : restaurer la confiance dans les communications téléphoniques à une époque où les appels inconnus sont devenus synonymes de suspicion.

Une réponse à la défiance croissante envers les numéros inconnus

Depuis plusieurs années, le démarchage téléphonique et les escroqueries par téléphone connaissent une forte progression. Cette situation a profondément modifié les habitudes des utilisateurs : nombreux sont ceux qui ne décrochent plus lorsqu’ils voient apparaître un numéro inconnu.

Ce réflexe de protection a cependant des effets collatéraux. Des appels pourtant utiles, comme ceux d’un livreur, d’un cabinet médical, d’un service de suivi de commande ou d’une assistance technique, peuvent eux aussi être ignorés simplement parce que le numéro n’est pas identifié.

C’est précisément sur ce point que repose la promesse de Branded Calling. Lorsqu’une entreprise authentifiée contacte un utilisateur, le nom de la société apparaît directement sur l’écran du téléphone, permettant d’identifier immédiatement l’appelant. L’utilisateur peut ainsi décider en connaissance de cause s’il souhaite répondre.

Selon l’opérateur, cette simple indication visuelle peut changer significativement le comportement des utilisateurs. Les premiers tests indiquent que l’affichage du nom d’une entreprise sur l’écran multiplierait par cinq le taux de réponse par rapport à un appel provenant d’un numéro inconnu.

Pour les entreprises, l’enjeu est également stratégique : dans un contexte où les appels sont de plus en plus filtrés ou ignorés, afficher clairement son identité devient un moyen de maintenir un canal de communication direct avec ses clients.

Une technologie intégrée directement dans le réseau mobile

Contrairement à certaines solutions de filtrage ou d’identification d’appels existantes, Branded Calling ne nécessite aucune application ni configuration de la part de l’utilisateur. La technologie est directement intégrée au cœur du réseau mobile 4G et 5G de l’opérateur.

Ce fonctionnement « au niveau du réseau » permet un déploiement transparent : dès lors qu’un appel est authentifié et reconnu comme légitime, l’information est automatiquement transmise au smartphone du destinataire pour afficher le nom de l’entreprise.

Cette approche présente un avantage majeur : elle permet d’étendre rapidement la fonctionnalité à grande échelle sans dépendre de l’installation d’un logiciel ou d’une mise à jour spécifique sur les appareils.

Un système de sécurité conçu pour éviter les usurpations

L’un des principaux défis d’un tel système consiste à garantir que le nom affiché correspond bien à l’entreprise réelle. Une usurpation d’identité pourrait en effet renforcer l’efficacité des escroqueries si elle n’était pas correctement encadrée.

Pour limiter ce risque, Orange a mis en place un dispositif de sécurité en plusieurs étapes.

La première repose sur une vérification approfondie de l’identité et de la réputation des entreprises souhaitant utiliser le service. Seules les organisations validées peuvent obtenir l’affichage de leur nom lors des appels.

La seconde s’appuie sur la technologie MAN (Mécanisme d’Authentification des Numéros), qui garantit que le numéro utilisé par l’entreprise bénéficie du niveau d’authentification le plus élevé.

Enfin, les appels sont analysés à partir de la base de données de l’application Orange Téléphone, un outil déjà utilisé pour identifier de nombreux numéros frauduleux. Cette base de données, enrichie depuis plusieurs années, recense des dizaines de milliers de numéros signalés comme malveillants.

Dans les coulisses, la gestion de la base reliant les numéros professionnels à leur identité vérifiée est assurée par la société RealNetworks, partenaire technique du projet.

Un outil qui vise aussi à améliorer la relation client

Si la lutte contre les appels frauduleux constitue l’un des arguments majeurs de la solution, Branded Calling vise également à améliorer la communication entre les entreprises et leurs clients.

Dans de nombreux secteurs comme la livraison, l’assurance, les services à domicile ou encore le support technique, le téléphone demeure un moyen essentiel pour contacter rapidement un client. Pourtant, la défiance généralisée envers les numéros inconnus complique aujourd’hui ces échanges.

En affichant clairement l’identité de l’appelant, Orange espère rétablir un climat de confiance et faciliter les interactions. À terme, l’opérateur envisage même des évolutions de la technologie, avec la possibilité d’ajouter un logo ou un motif d’appel afin d’apporter davantage d’informations au destinataire.

Un déploiement progressif en France

Le principe du « Branded Calling » n’est pas totalement inédit à l’échelle internationale. Des solutions similaires existent déjà dans certains pays, notamment aux États-Unis ou en Asie, où les opérateurs travaillent depuis plusieurs années à l’authentification des appels.

Pour la France, le déploiement devrait être progressif. Orange prévoit d’introduire la technologie au cours de l’année 2026, avant une adoption plus large dans les années suivantes.

Selon les estimations avancées par l’opérateur, près d’un tiers des appels téléphoniques pourraient afficher une identité d’entreprise vérifiée d’ici 2030.

