19 juillet 2023 à 00h15 par Philippe

SPC dévoile sa nouvelle série de smartphones SPC Discovery

Lancée en France fin 2022, la marque espagnole SPC renforce sa gamme de produits dédiés à la téléphonie mobile en lançant deux modèles d'entrée de gamme et de milieu de gamme avec les SPC DISCOVERY et DISCOVERY PRO.

SPC DISCOVERY PRO

Le nouveau smartphone SPC DISCOVERY PRO intègre dans son système Core AI Camera, la combinaison de trois objectifs : un objectif grand angle 50 Mpx avec détection de scène par IA, un objectif super grand angle 5 Mpx et un objectif macro 2 Mpx.

Ce système triple objectif comprend un capteur Omnivision pour prendre des photos même en cas de faible luminosité ou en mouvement. À l'avant, le terminal est

équipé d'un appareil photo selfie de 8 mégapixels, pour les appels vidéo, la création de contenu pour les réseaux sociaux ou les selfies. En outre, le SPC DISCOVERY PRO enregistre également des vidéos en qualité Full HD.

En termes de performances, le SPC DISCOVERY PRO est proposé dans une configuration RAM de 6GO et 128 GO côté stockage. Il est équipé d'un processeur Octa Core Unisoc T616 cadencé à 2 GHz et d'une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide jusqu'à 18 W.

L'appareil arbore un écran IPS LTPS de 6,8 pouces avec une résolution FHD+ (2460x1080 pixels), et offre une densité de pixels de 396 PPI. Avec un design O Display, dans lequel la caméra frontale est intégrée à l'écran, il dispose également de la fonction de luminosité automatique et d'un affichage adaptatif. Cela signifie qu'il peut être configuré non seulement pour ajuster la luminosité en fonction de l'environnement intérieur ou extérieur, mais il s'adapte également selon l'heure de la journée, réduisant progressivement la quantité de lumière émise à mesure que la nuit approche, permettant ainsi à l'œil de s'habituer à l'obscurité.

SPC DISCOVERY

Cette version partage certaines caractéristiques avec son grand frère, dans un appareil destiné à devenir la version d'entrée de gamme pour ceux qui recherchent un smartphone abordable sans compromettre les fonctionnalités.

Le SPC DISCOVERY est équipé d'un double appareil photo arrière composé d'un objectif principal grand angle de 13 mégapixels et d'un objectif macro de 2 mégapixels, ainsi que d'une fonction d'enregistrement vidéo en Full HD à 60 images par seconde. Une caméra de 5 mégapixels est située à l'avant.

Ce nouveau smartphone est disponible en deux versions de mémoire interne, 64 ou 128 Go de stockage. Son processeur est un Quad Core 2GHz à 12 nanomètres.

Ce modèle intègre un écran HD+ de 6,5 pouces et une technologie IPS InCell qui opimise la batterie. En termes de connectivité, le téléphone est équipé du Bluetooth 5.0 et de la connectivité 4G. Le SPC DISCOVERY dispose d'une batterie de 4 500mAh, ce qui lui confère une grande autonomie pour deux jours d'utilisation selon le constructeur. Il dispose également d'un port USB-C. En outre, un bouton de raccourci peut être configuré vers une application.

Le SPC DISCOVERY est disponible en deux couleurs : " Dark Matter ", en noir mat intemporel en version 64Go et " Deep Sky ", le bleu nuit en version 128 Go.

Par ailleurs, ces deux modèles disposent de fonctionnalités telles que Smart Gestures, qui utilise une combinaison de capteurs pour détecter lorsque l'utilisateur prend le téléphone en main afin d'activer brièvement l'écran et afficher les notifications sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur quoi que ce soit. La nouvelle gamme DISCOVERY dispose du codec audio Bluetooth AAC, une caractéristique haut de gamme qui améliore la qualité audio avec des écouteurs Bluetooth ou une enceinte.

Prix et disponibilités

A partir de cet automne, le SPC DISCOVERY PRO sera disponible en " Deep Sky ", un bleu nuit avec des reflets qui créent de doux halos de lumière au prix de 169,90 €. Le SPC DISCOVERY est dès à présent commercialisé au prix de 119,90 € (64GB) ou à 139,90 € en version 128GB.