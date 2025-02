14 février 2025 à 00h00 par La rédaction

SPC Discovery 2 : un concentré de fonctionnalités à moins de 150 euros

Avec le SPC Discovery 2, la marque signe un véritable bond en avant dans l’univers de sa gamme de smartphones. Ce digne successeur de la première génération, ne fait aucun compromis et améliore encore les atouts de son prédécesseur. Avec toutes ses fonctionnalités avancées, le Discovery 2 affiche un rapport qualité-prix remarquable à moins de 150 €.

Le Discovery 2 conserve l'élégance et la sobriété de la gamme avec des lignes droites, une finition soyeuse aux reflets subtils et une ergonomie équilibrée.

Mais il va plus loin en intégrant Dynamic Eye, une capsule de notifications intelligentes et de gestion multitâche, ainsi qu’un système de notifications LED sur les lentilles de la caméra arrière.

Un écran IPS InCell pour un confort visuel optimal

Doté d'un écran IPS LTPS InCell de 6,6 pouces en résolution HD+ (1612x720), le Discovery 2 s’adapte aux conditions d’éclairage grâce à ses réglages automatiques de luminosité et ses modes jour et nuit. Cette technologie apporte surtout une expérience visuelle immersive avec des couleurs plus vives et un meilleur confort pour les yeux.

Une puissance adaptée à vos besoins

Sous le capot, le SPC Discovery 2 est équipé du processeur Unisoc T606 Octa-Core cadencé à 1,6 GHz, accompagné de 6 ou 8 Go de RAM sous Android 13. Il dispose également d’une extension virtuelle permettant d’atteindre jusqu’à 16 Go de RAM. Son stockage interne de 128 ou 256 Go, extensible jusqu’à 512 Go via microSD, garantit un espace de stockage largement suffisant pour les applications et fichiers multimédias.

Une triple caméra IA pour des photos précises

Le Discovery 2 excelle aussi en photographie avec sa caméra arrière triple comprenant un capteur principal de 50 Mpx CORE AI, qui est capable de détecter automatiquement les scènes et d’ajuster les paramètres pour des clichés optimisés. Son objectif macro de 2 Mpx capture quant à lui les détails.

Un ajout discret et astucieux : le contour des lentilles principales s'illumine d’un halo bleu discret lorsqu’une notification ou un appel est reçu. Idéal pour ceux qui ont l’habitude de poser leur smartphone face cachée.

Quant à la caméra frontale de 8 Mpx, elle permet non seulement de prendre des selfies de qualité, mais aussi de déverrouiller le smartphone via la reconnaissance faciale.

Avec sa batterie de 5000 mAh, le Discovery 2 garantit une autonomie pouvant atteindre deux jours en usage modéré. De plus, la charge rapide 18W permet de passer de 0 à 100 % en seulement deux heures. Un atout supplémentaire ? La charge inversée qui transforme le smartphone en batterie externe pour recharger d’autres appareils via un port USB-C.

Connectivité et sécurité

Le SPC Discovery 2 est uniquement doté de la 4G. Il est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. On peut également compter sur lui avec le NFC pour des paiements sans contact.

Côté sécurité, le smartphone propose un déverrouillage biométrique par empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Prix et disponibilité

Le SPC Discovery 2 est disponible au prix de 149,99 € en version 6/128 Go et version 8/256 Go à 159,99 € sur SPC Store.