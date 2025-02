26 février 2025 à 00h00 par La rédaction

SPC lance les Gravity 5 et 5 SE : des tablettes performantes à petit prix

La marque espagnole SPC, reconnue pour ses produits technologiques accessibles, continue dans sa lancée en proposant les nouvelles tablettes SPC Gravity 5 et SPC Gravity 5 SE. Ces deux modèles s’adressent surtout aux utilisateurs souhaitant acquérir une tablette performante à un prix abordable.

Les SPC Gravity 5 et 5 SE sont dotées d'un écran IPS InCell de respectivement 10,1 pouces et 11 pouces, offrant une résolution HD de 1280 x 800 pixels.

Sous le capot, ces tablettes sous Android 13 embarquent un processeur Octa-Core Allwinner A523 cadencé à 2 GHz, épaulé par 4 Go de RAM. Côté stockage, elles disposent de 64 Go de mémoire interne, extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Quant à la version SE, elle possède deux configurations : 64 ou 128 Go de mémoire interne.

Autonomie et connectivité : des atouts non négligeables

La tablette Gravity 5 SE est équipée d’une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie de 6,5 heures en utilisation intensive. De son côté, la Gravity 5 va encore plus loin avec une batterie haute capacité de 6000 mAh, permettant d’atteindre jusqu’à 7,5 heures d’autonomie ; Un point positif pour ceux qui souhaitent travailler ou se divertir sans craindre une recharge trop fréquente.

Côté connectivité, les SPC Gravity 5 et 5 SE sont équipées du Wi-Fi 4 et du Bluetooth 5.1. De plus, elles peuvent charger d'autres appareils via une connexion USB-C.

Des fonctionnalités pensées pour toute la famille

Les deux tablettes sont équipées d’une caméra frontale de 2 mégapixels pour les appels vidéo et les selfies. Toutefois, la SPC Gravity 5 se démarque avec un capteur arrière de 5 mégapixels, contre 2 mégapixels pour la version SE. Ces deux tablettes se distinguent en plus par leur compatibilité avec Google Family Link, offrant aux parents un contrôle parental optimisé pour encadrer l’utilisation des plus jeunes.

Un excellent rapport qualité-prix

Auu final, les SPC Gravity 5 et Gravity 5 SE se démarquent par leur rapport qualité-prix attractif, combinant des performances fiables et des fonctionnalités complètes à un tarif accessible. Que ce soit pour le divertissement, l’apprentissage ou une utilisation quotidienne, ces tablettes répondent efficacement aux attentes essentielles des utilisateurs. Ces tablettes sont une alternative crédible face aux grandes marques du marché, offrant une solution polyvalente et abordable.

Prix et disponibilité

La SPC Gravity 5 est disponible au prix de 149,99€ (64Go) et 169,99€ (128Go). Quant à la Gravity 5 SE, elle est commercialisée au prix de 119,90€ (64Go) en plusieurs couleurs (Ender Purple, MIint Cucumber et Dark Matter).