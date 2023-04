04 avril 2023 à 05h00 par Philippe

SPC SMART 3 : un smartphone compact très abordable

La marque SPC renforce sa gamme de produits dédiés à la téléphonie en lançant un modèle d'entrée de gamme à petit prix : le SPC SMART 3.

Ce smartphone est doté d'un écran IPS compact full screen de 5,45 pouces. Sa fonction double SIM permet d'enregistrer deux numéros différents dans un même téléphone.

Au niveau de l'appareil photo, il est de 8 Mpx à l'arrière et 5 Mpx à l'avant.

Sa gestion de stockage combine une mémoire interne de 32 Go, avec une carte Micro SD pouvant stocker jusqu'à 128 Go supplémentaires. La mémoire RAM est de 3 Go. Son processeur est Quad Core Mediatek MT6739 1.5 GHz. Ce modèle tourne sous Android 13.

Doté d'une batterie de 2500 mAh, il mesure 141,1 x 67,2 x 9,95 mm et pèse 146,2 grammes.

Le SPC SMART 3 est disponible en gris foncé et turquoise brillant chez Fnac-Darty, Carrefour, Système U ainsi que sur le site SPC. Son prix est de 89,90 €.