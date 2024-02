20 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Stabilisation du parc de cartes SIM en France au quatrième trimestre 2023

L'Arcep a publié son observatoire des marchés télécoms au 4ème trimestre 2023. Le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) s’élève à 83,4 millions à fin décembre 2023. Depuis un an, la croissance trimestrielle du nombre de cartes SIM ralentit et s’élève à + 15 000 au quatrième trimestre 2023, contre + 260 000 un an auparavant. L’accroissement trimestriel du nombre de cartes SIM (+ 270 000 contre +300 000 au quatrième trimestre 2022), compense intégralement le recul du nombre de cartes prépayées (-250 000 cartes), soit une diminution plus marquée qu’un an auparavant (- 40 000 cartes).

Le nombre de cartes SIM sur le marché métropolitain s’établit à 80,8 millions. La croissance du nombre de ces cartes continue de ralentir : + 85 000 cartes en un trimestre, contre + 240 000 cartes au quatrième trimestre 2022. Ce ralentissement résulte principalement de l’accélération du repli du nombre de cartes prépayées (- 165 000 en un trimestre, contre - 25 000 un an auparavant), tandis que la progression du nombre de cartes post-payées reste stable (+ 250 000 cartes en un trimestre).

Le repli des cartes prépayées explique, quant à lui, la légère diminution du nombre de cartes sur le segment résidentiel au quatrième trimestre 2023 (- 25 000 cartes en un trimestre, contre + 50 000 un an auparavant), alors que la progression du nombre de clients résidentiels de cartes post-payées s’accentue (+140 000 cartes SIM contre + 75 000 un an auparavant).

Sur le segment des entreprises, le ralentissement de la croissance se poursuit. Le nombre de cartes SIM s’accroit de + 110 000 au cours du trimestre contre + 185 000 un an auparavant. La croissance annuelle du nombre de ces cartes reste néanmoins élevée (+4,1 % en un an) par rapport à celle du marché résidentiel (+0,4 %).

Le nombre de cartes SIM en service dans les départements et collectivités d’outre-mer s’établit à 2,6 millions, soit une baisse de - 70 000 cartes au quatrième trimestre 2023. Ce repli est entièrement porté par la contraction observée sur le segment prépayé (- 90 000 cartes en un trimestre) liée à des résiliations importantes de cartes inactives. Le nombre de cartes post-payé continue, quant à lui, de progresser à un rythme relativement constant depuis le début de l’année 2023 (en moyenne + 20 000 cartes chaque trimestre).