08 décembre 2024 à 08h44 par La rédaction

Starlink : la connexion internet directe entre votre smartphone et l'espace

Crédit Photo : Starlink

SpaceX a déployé sa première constellation de satellites Starlink, promettant un accès à Internet depuis n'importe où grâce aux téléphones portables.

En effet, cette semaine a été marquée par un événement majeur dans le domaine des télécommunications : le lancement par SpaceX de sa première constellation de satellites Starlink de deuxième génération.

20 engins spatiaux ont été envoyés en orbite à bord d'une fusée Falcon 9, possèdent la capacité unique d'établir une communication directe avec les téléphones mobiles sans nécessiter d'équipement supplémentaire.

Starlink : vers une couverture internet universelle

Grâce à Starlink, SpaceX va révolutionner la téléphonie mobile en permettant aux smartphones de se connecter directement aux satellites via des liaisons laser. Fini les coupures de réseau et les zones blanches ! Les utilisateurs pourront désormais bénéficier d'une couverture internet haut débit, même dans les endroits les plus reculés, offrant ainsi une plus grande liberté et une tranquillité d'esprit.

Aujourd'hui, l'accès à internet par satellite Starlink nécessite l'installation d'une antenne dédiée. Cependant, SpaceX développe une nouvelle fonctionnalité appelée "Direct to Cell" qui autorisera une connexion directe entre les smartphones et les satellites Starlink, offrant ainsi une couverture réseau mobile dans les zones non desservies par les réseaux terrestres.

AST SpaceMobile, une entreprise basée au Texas, développe depuis 2017 une constellation de satellites en orbite basse conçue pour offrir une connectivité 5G haut débit directement aux smartphones grand public, sans modifications. Ce service, appelé D2C (Direct-to-cell), est considéré comme la solution la plus avancé.

Un avenir prometteur

Elon Musk a annoncé sur X que la vitesse d'Internet par satellite Starlink est actuellement limitée à 10 Mbit/s par faisceau, mais qu'elle devrait augmenter dans le futur.

Le patron de SpaceX a également souligné que l'objectif de Starlink est de fournir une connexion internet à tous les smartphones, même les plus simples, dans les endroits où il n'y a pas de réseau. Les satellites Starlink vont fonctionner comme des antennes-relais géantes dans le ciel. C'est comme si chaque satellite était une petite antenne-relais flottant dans l'espace.

Crédit Photo : Starlink