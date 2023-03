14 mars 2023 à 00h15 par Philippe

Stepler, une application qui récompense l'activité physique

Dans cette période où le pouvoir d'achat se retrouve amoindri, quoi de mieux que de marcher pour gagner des cadeaux. Stepler est une application de santé qui lutte contre la sédentarité en récompensant l'activité physique.

Le principe de cette application est simple : elle se connecte directement au téléphone et compte les pas réalisés chaque jour. Chaque pas est converti en points qui donnent ensuite accès à des récompenses extraordinaires.

Cartes cadeaux ou bons de réduction dans le sport, la beauté, la mode ou encore pour les animaux, de nombreux partenaires ont passé des accords avec Stepler. Pour son lancement, l'application offre entre autres des cartes cadeaux H&M, Decathlon ou IKEA, mais également des réductions Adidas, Daniel Wellington ou PUMA.

Le plus ? Pas besoin de se connecter tous les jours, l'application enregistre les progrès quotidiens et cumule les points. Lorsqu'on le souhaite, il suffit d'ouvrir l'application pour voir son nombre de points et surtout découvrir avec plaisir les récompenses auxquels ils donnent droit.

L'application est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store et Google Play.