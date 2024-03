08 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

Stop au démarchage téléphonique : une solution simple existe avec une application

Qui n'a jamais été importuné par ces appels incessants, vantant des services ou produits non désirés ? Une étude de l'UFC Que Choisir révèle que les Français subissent en moyenne 4 appels par semaine sans leur consentement. Qu'importe le jour ou l'heure, personne n'échappe à cette nuisance.

Le gouvernement a mis en place des règles claires : les démarcheurs n'ont pas le droit d'appeler les personnes inscrites sur Bloctel.

Le démarchage téléphonique est soumis à des règles strictes. Les entreprises et les particuliers qui ne les respectent pas risquent de lourdes amendes. En effet, les contrevenants s'exposent à une amende de 75 000 euros pour les personnes physiques et de 375 000 euros pour les personnes morales.

Des mesures gouvernementales

Parmi les règles à respecter, on trouve l'interdiction de démarcher les clients en dehors des horaires autorisés. Ainsi, les téléconseillers ne peuvent contacter les clients français qu'entre 10 heures et 13 heures, et entre 14 heures et 20 heures durant la semaine. Le week-end et les jours fériés, le démarchage téléphonique est tout simplement interdit.

Ces règles ont pour objectif de protéger les consommateurs contre les sollicitations abusives. Elles permettent également de garantir un certain niveau de qualité de service.

En cas de démarchage téléphonique abusif, les consommateurs peuvent porter plainte auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Désormais, les démarcheurs téléphoniques doivent impérativement afficher un numéro distinctif lors de leurs appels. Fini les numéros masqués ! Cette mesure vise à mieux protéger les consommateurs contre les appels indésirables.

De plus, les numéros commençant par 06 ou 07, réservés aux communications interpersonnelles, ne peuvent plus être utilisés par les sociétés de démarchage.

Pour aller encore plus loin, le gouvernement a imposé des indicatifs spécifiques à ces sociétés. Ces indicatifs permettent de les identifier facilement et de les bloquer si vous le souhaitez.

Voici les indicatifs utilisés en France métropolitaine :

- 0162

- 0163

- 0270

- 0271

- 0377

- 0378

- 0424

- 0425

- 0568

- 0569

- 0948

- 0949

Et voici les indicatifs utilisés dans les DOM-TOM :

- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy : 09475

- Guyane : 09476

- Martinique : 09477

- La Réunion et Mayotte : 09478 et 09479

Malgré l'inscription de millions de Français sur Bloctel, le démarchage téléphonique reste un fléau. Les efforts du gouvernement ne semblent pas suffisants pour endiguer ce phénomène.

Heureusement, une alternative existe :

Orange a développé une solution privée gratuite qui s'avère bien plus efficace que Bloctel. Cette solution permet de bloquer les appels indésirables de manière plus efficiente.

L'application Orange Téléphone, alimentée par sa communauté, est disponible en téléchargement sur iOS et Android. Des millions d'utilisateurs l'ont adoptée : cette application vous protège des appels indésirables en vous avertissant lorsqu'un numéro de démarchage vous contacte. Un simple clic suffit pour bloquer l'appel et ne plus jamais être importuné.