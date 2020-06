18 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Storyguide.travel, un nouvel assistant pour organiser votre prochain voyage

Crédit Photo : iTunes

Cet été, vous planifiez un voyage à l’étranger ou vous êtes plutôt partisan de vacances dans l’Hexagone ? Peu importe le choix final, l'application Storyguide vous permet d'organiser votre séjour avec des stories totalement personnalisées. Grâce à l'application via Google Play ou l'App Store, il est ainsi possible de sauvegarder les lieux de vos prochains voyages, les monuments à visiter, les restaurants à ne pas manquer et ainsi créer votre planning virtuel des endroits qui doivent être absolument visités.

Sur Storyguide.travel, les utilisateurs retrouvent des guides créés par des voyageurs, des offices de tourisme et des professionnels du voyage ainsi que les guides générés automatiquement et à l’infini à partir d’algorithmes de recommandation Cirkwi.

Pour celles et ceux qui souhaitent faire découvrir au monde leur propre région, il est possible de créer un nouveau guide de visite interactif, en sauvegardant facilement itinéraires, activités ou lieux préférés. Le guide peut être public, partagé avec tous, ou secret, uniquement pour vous ou réservé à quelques “happy few” avec qui vous souhaitez le partager. Enfin, vous pouvez aussi facilement créer un nouveau point d’intérêt en rédigeant une description personnalisée et en choisissant une photo, après avoir simplement sélectionné une localisation.

Ce nouveau concept dans le monde du voyage fonctionne sur un principe très simple : dans le moteur de recherche dédié, recherchez le nom de la ville que vous aimeriez découvrir, et choisissez parmi les options qui s’affichent. Différentes thématiques sont proposées en fonction de l’endroit sélectionné. Après chaque storyguide, l’application vous propose de vous emmener découvrir un nouvel endroit à proximité ou à l’autre bout du monde.

Pour les institutionnels, les hôteliers, les OTA, les agences de voyages et tous les autres professionnels du tourisme ainsi que leurs partenaires de communication, Cirkwi met à disposition l’ensemble de ses outils de valorisation touristique et de marketing de contenu. Les widgets Cirkwi permettent ainsi d’intégrer en quelques clics du contenu de destination sur un site web, et d’augmenter ainsi taux d’engagement client, taux de transformation, de satisfaction, et même faire gagner du temps aux professionnels dans leurs recommandations (conciergerie digitale, bots, assistants vocaux).