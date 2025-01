28 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

Succès du New Deal Mobile : sept ans d'évolution pour une couverture mobile généralisée

Crédit Photo : FFT

Sept ans après la signature d’un accord historique entre le Gouvernement, l’Arcep et les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR), le New Deal Mobile s’impose comme un succès. Ce programme, initié en 2018, a permis une transformation profonde du paysage numérique français en éradiquant les zones blanches de téléphonie mobile et en assurant une couverture 4G généralisée sur l’ensemble du territoire.

Le succès du New Deal Mobile repose sur une collaboration exemplaire entre les opérateurs, les élus locaux et les services de l’État. La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a joué un rôle central en accompagnant le déploiement et en organisant plus de 180 inaugurations de sites mobiles 4G depuis 2018.

Des engagements chiffrés et tenus

Les opérateurs se sont engagés à couvrir 5 000 zones identifiées en concertation avec les collectivités territoriales et les services de l’État. Au 30 septembre 2024, 3 231 nouveaux sites 4G multi-opérateurs étaient déjà construits et mis en service, selon les données de l’Arcep.

En complément, le programme a permis de généraliser la 4G sur 99,8 % des sites existants et d’étendre la couverture des axes de transport prioritaires à 99,4 %. Par ailleurs, 729 des 1 000 sites prévus pour la 4G fixe étaient en service à la même date. Ces avancées illustrent l’impact concret du New Deal Mobile sur le terrain.

Des perspectives ambitieuses jusqu’à 2031

Le New Deal Mobile ne se limite pas à la couverture 4G. Il fixe des échéances jusqu’en 2031 pour répondre à des besoins évolutifs, notamment avec l’arrivée de la 5G. Ce programme réinvente la connectivité sur tout le territoire en s’assurant que même les zones les plus reculées bénéficient d’un accès aux services mobiles de qualité.

Un modèle à suivre

Le New Deal Mobile est la preuve qu’une politique publique ambitieuse, soutenue par des partenariats stratégiques entre acteurs publics et privés, peut transformer durablement le quotidien des citoyens. Il s’agit d’un exemple inspirant pour d’autres initiatives visant à réduire les fractures numériques et à renforcer l’inclusion digitale.