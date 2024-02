19 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Suppression des applications web sur iOS en Europe : Apple s'aligne sur le DMA

Apple vient de confirmer la suppression de cette fonctionnalité sur iPhone et iPad pour les utilisateurs de l'Union européenne. La raison invoquée : la nouvelle législation sur les marchés numériques (DMA).

Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad en Europe pourront toujours installer des raccourcis vers leurs sites web favoris sur l'écran d'accueil. Cependant, ces raccourcis ouvriront désormais le site web dans une PWA (Progressive Web App) au lieu d'une application web classique.

Apple a donc décidé de supprimer purement et simplement la possibilité d'installer des applications web sur l'écran d'accueil des iPhones et iPads. Cette décision intervient suite à l'entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA), une loi européenne visant à réguler les marchés numériques et à limiter le pouvoir des grandes plateformes.

Apple se conforme au DMA

Il faut savoir que le DMA autorise désormais les navigateurs alternatifs sur iOS à utiliser leur propre moteur de rendu, et non plus uniquement WebKit, le moteur d'Apple. Cela signifie que les navigateurs comme Chrome ou Firefox pourraient proposer des fonctionnalités et des performances différentes de Safari.

Cependant, Apple estime que le développement d'une architecture permettant d'installer des applications web avec des moteurs de rendu alternatifs serait trop complexe et peu pratique. La firme invoque également le faible taux d'utilisation des applications web sur iOS pour justifier sa décision.

Une décision controversée

La firme Cupernico a aussi fait savoir qu'elle rejette les accusations de mauvaise intention et souligne les efforts déployés pour se conformer à la DMA. Elle rappelle les 600 nouvelles API et les nouveaux outils mis à la disposition des développeurs européens. L'entreprise regrette également les désagréments que ce changement pourrait causer aux développeurs d'applications web de l'écran d'accueil.

En conséquence, les utilisateurs d'iOS ne pourront plus installer de raccourcis vers des sites web sur leur écran d'accueil. Ils devront continuer à utiliser les navigateurs web pour accéder à ces sites.

Cette décision d'Apple est susceptible de faire l'objet de critiques de la part des développeurs et des utilisateurs qui appréciaient la simplicité et la flexibilité des applications web. Il reste à voir si d'autres solutions alternatives seront développées pour combler ce manque.