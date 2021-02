15 février 2021 à 07h59 par Philippe

Surface Duo, le smartphone double-écran de Microsoft débarque en France le 18 février 2021

Lancé l'an dernier aux États-Unis, le Surface Duo débarque en France le 18 février prochain. Ce smartphone avec ses deux écrans signe le retour de Microsoft. Il semblerait donc qu'avec l'arrivée du Surface Duo, Microsoft tente de se relancer dans la téléphonie grâce à un nouveau concept.

En effet, le Surface Duo est un smartphone aux allures de livre avec une charnière 360° bien marquée. Chaque écran Amoled a une diagonale de 5,6 pouces, affichant chacun une résolution de 1350 x 1800 pixels et un format 4:3. Ces deux écrans forment ensemble un afficheur de 8,1 pouces (2700 x 1800 pixels). Son seul appareil photo frontal est de 11 Mpx.

Afin d'alimenter les deux dalles simultanément, le Surface Duo possède un processeur Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de RAM, et une batterie de 3577 mAh, le tout sous une version d'Android conçue pour une utilisation à deux écrans.

Ouvert, il mesure 145,2 x 186,9 x 4,8 mm ; Une fois fermé, ses dimensions sont de 145,2 x 93,3 x 9,9 mm. Son poids est de 250 grammes. Il peut rester jusqu'à 10 jours en veille selon les données du constructeur.

Pour l'instant, seuls les enseignes Fnac/Darty et le Microsoft Store commercialisent le Surface Duo au prix de 1549 euros (128 Go) ou 1649 euros pour la version 256 Go.