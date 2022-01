26 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

Le système d'exploitation /e/OS est désormais disponible sur le Fairphone 4

L'entreprise sociale néerlandaise Fairphone et /e/OS, le système d'exploitation privacy by design qui se concentre sur la protection des données des utilisateurs, ont annoncé la poursuite de leur collaboration avec le Fairphone 4. /e/OS et Fairphone collaborent depuis la création du Fairphone 3 pour fournir aux utilisateurs Fairphone un système d'exploitation privacy by design.

Fairphone a toujours valorisé les logiciels open source pour atteindre son objectif d'une plus grande équité entre les systèmes d'exploitation. Cette nouvelle collaboration est une première du genre : elle offre aux utilisateurs le premier smartphone 5G durable et respectueux de la vie privée. Avec /e/OS, Fairphone continue ainsi de proposer plusieurs options à ses utilisateurs en matière de confidentialité, en leur permettant de choisir le système d'exploitation Android standard ou /e/OS, pour ceux accordant plus d'importance à la protection de leurs données personnelles.

Rappelons que /e/OS conçoit des systèmes d'exploitation mobiles avec des applications préinstallées et des services en ligne qui aident les utilisateurs à reprendre le contrôle de leurs données personnelles sur leurs téléphones. /e/OS s'engage à fournir une meilleure confidentialité et sécurité des données pour les particuliers et les entreprises, ainsi qu'une expérience à la pointe de la technologie, agréable pour les utilisateurs.

/e/OS est un projet mondial, soutenu par une équipe centrale internationale d'entrepreneurs, de développeurs et de concepteurs expérimentés, ainsi que par une communauté dynamique de contributeurs en pleine expansion. Sa mission est de mettre à la portée de tous une technologie qui rende la vie privée des utilisateurs accessible.

En octobre 2021, le projet a introduit un nouveau nom de marque pour les smartphones et les offres en ligne premium /e/OS : "Murena". Les smartphones Murena sont des téléphones vendus avec /e/OS préinstallé, expédiables en Europe et en Amérique du Nord.

Le Fairphone 4 Murena est disponible à l'achat sur la boutique en ligne Murena au prix de 629,90€ en Europe.