21 mars 2025 à 06h57 par La rédaction | 21 mars 2025 à 09h48

Tap to Pay sur iPhone : une expansion majeure d'Apple en Europe

Apple poursuit le déploiement de sa technologie de paiement sans contact Tap to Pay sur iPhone et vient d’annoncer son lancement dans neuf nouveaux pays européens : la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, le Liechtenstein, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse. Cette expansion permet à des millions de commerçants de transformer leur iPhone en terminal de paiement sans contact, sans matériel supplémentaire.

Une technologie en pleine expansion

Lancée initialement aux États-Unis en mai 2022, Tap to Pay s'est progressivement implantée dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni et en France en 2023, puis au Japon et dans cinq pays européens en 2024. Avec cette nouvelle phase d'expansion, Apple renforce son empreinte sur le marché des paiements mobiles et répond à une demande croissante de solutions de paiement sans contact.

Fonctionnalités et avantages

Tap to Pay sur iPhone permet aux commerçants d'accepter des paiements via des cartes bancaires sans contact, Apple Pay, Google Wallet et d'autres portefeuilles numériques. L'absence de terminal physique facilite donc son adoption par les petites entreprises et les commerces de proximité. Pour les clients, le paiement s'effectue en rapprochant simplement leur carte ou leur smartphone de l'iPhone du commerçant, garantissant une transaction rapide et sécurisée.

Cette fonctionnalité est disponible dans les pays européens annoncés, à condition que le client utilise un iPhone Xs (ou modèle supérieur) avec une version récente d’iOS. Les commerçants n’ont pas besoin de matériel supplémentaire pour effectuer des transactions. De plus, les plateformes de paiement tierces peuvent directement intégrer Tap to Pay dans leurs applications iOS.

Partenaires de lancement

Le déploiement de Tap to Pay repose sur une collaboration avec plusieurs plateformes et réseaux de paiement. Voici la liste des partenaires dans chaque pays concerné :

Bulgarie : Adyen, myPOS, Revolut et Viva (SumUp bientôt disponible)

: Adyen, myPOS, Revolut et Viva (SumUp bientôt disponible) Finlande : Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp et Viva (Surfboard Payments bientôt disponible)

: Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp et Viva (Surfboard Payments bientôt disponible) Hongrie : Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva et Worldline

: Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva et Worldline Liechtenstein : Adyen

: Adyen Pologne : Adyen, eService (PKO Bank), Mollie, Stripe, SumUp, Viva et Worldline (Planet Pay, Revolut et PeP bientôt disponibles)

: Adyen, eService (PKO Bank), Mollie, Stripe, SumUp, Viva et Worldline (Planet Pay, Revolut et PeP bientôt disponibles) Portugal : Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp et Viva

: Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp et Viva Slovaquie : Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel’na, Revolut et Worldline (SumUp bientôt disponible)

: Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel’na, Revolut et Worldline (SumUp bientôt disponible) Slovénie : Adyen, Revolut et Worldline (SumUp et hobex bientôt disponibles)

: Adyen, Revolut et Worldline (SumUp et hobex bientôt disponibles) Suisse : Adyen, Mollie, myPOS, Nexi, Stripe, SumUp et Worldline (hobex bientôt disponible)

Une sécurité renforcée

Apple met un point d'honneur à garantir la sécurité des transactions. Tap to Pay sur iPhone repose sur la technologie NFC et bénéficie d'un chiffrement avancé via la puce Secure Element. Apple assure ne stocker aucune donnée de paiement, respectant ainsi la confidentialité des utilisateurs.

Une réglementation favorable à l'ouverture

L'expansion de Tap to Pay s'inscrit dans un contexte de régulations strictes en Europe, notamment avec la Digital Markets Act (DMA). Sous la pression des autorités de la concurrence, Apple a ouvert sa technologie NFC aux développeurs tiers, permettant une intégration plus large des solutions de paiement numériques.

Perspectives d'avenir

Avec cette nouvelle extension, Apple continue de démocratiser le paiement sans contact et d'accompagner la transition vers une économie plus numérique. D'autres pays pourraient prochainement rejoindre la liste, renforçant ainsi la présence de Tap to Pay sur le marché mondial.

Impact sur le commerce en ligne

L'adoption croissante de Tap to Pay pourrait également influencer le commerce en ligne. En simplifiant les transactions sans contact, cette technologie pourrait inciter davantage d'entreprises à proposer des solutions omnicanales, où l'expérience en magasin et en ligne se complètent. Les vendeurs de produits artisanaux et les petits commerces en ligne, comme ceux proposant des articles faits à la main, pourraient tirer parti de cette solution pour faciliter les paiements lors d'événements, de marchés ou de livraisons en personne.