22 février 2022 à 00h15 par Philippe

Le taux d'ouverture des applications officielles COVID-19 a atteint 92 % en 2021

Dans le monde entier, les personnes ont utilisé les applications COVID-19 lancées par le gouvernement pour assurer leur sécurité et faciliter un retour plus rapide à la normale en 2021.

Au pic de la pandémie, de nombreuses discussions portaient sur l'éventuelle solution à la pandémie si elle était survenue il y a environ 20 ans.

Prenons l'exemple du télétravail, une solution parfaitement logique pour répondre au besoin de distanciation sociale. Mais à une époque où le haut débit et les vidéoconférences n'existaient pas encore, cette solution n'aurait pas été envisageable pour la grande majorité des employés.

De même, pensez aux applications mobiles et à leur rôle dans la lutte contre la pandémie. Dans les années 1990, il y avait sans doute des contacts retracés et des plans de déploiement systématique des vaccins. Mais sans smartphone, quelles auraient été leur efficacité ?

Sans aucun doute, l'application mobile a été au cœur des politiques publiques afin d'empêcher la propagation du COVID-19. Dans le rapport State of Mobile 2022 d'App Annie, nous mettons en lumière l'impact des applications officielles COVID-19 dans différentes régions.

La réponse des citoyens aux applications COVID-19 varie fortement selon les régions

Selon nos données, les Malaisiens sont ceux qui ont le plus utilisé l'application officielle du COVID-19. 85% ont installé l'application officielle MySejahtera, dont le taux d'ouverture était de92 %. Juste derrière se trouve l'application Tawakkalna de l'Arabie Saoudite, qui a atteint un taux d'installation de 80 % et un taux d'ouverture de 89 %.

L'application indienne Aarogya Setu a enregistré le plus grand nombre de téléchargements, dépassant les 100 millions de téléchargements entre son lancement en avril 2020 et décembre 2021. Cependant, Aarogya Setu, qui est en grande partie un service axé sur l'information, représentait un taux de fréquentation de 30 % en 2021.

Dans certaines régions, l'attitude des citoyens à l'égard des applications COVID-19 a varié au fil du temps, comme au Royaume-Uni, où les utilisateurs étaient informés des expositions possibles par l'application officielle COVID (regroupée sous NHS). Malgré cela, les téléchargements de l'application NHS du service de santé ont augmenté de plus de 300 % par an. En réalité, il s'agit de l'application la plus téléchargée au Royaume-Uni en 2021. Cette application permet de suivre le dossier de vaccination d'une personne et fournit un QR code pour prouver son statut vaccinal. Son taux d'ouverture a atteint 81 % en 2021.

L'application française "Vite Ma Dose" accélère la diffusion des vaccins

En France, 44 % des citoyens ont téléchargé l'application officielle "TousAntiCovid" et 88 % l'ont ouverte. Elle a clôturé l'année comme l'application la plus téléchargée de France.

Mais l'histoire la plus intéressante en France a été le développement de l'application "Vite Ma Dose". Elle a été créée par un ingénieur nommé Guillaume Rozier, qui était frustré par le manque d'informations fiables sur la disponibilité des vaccins à proximité. Il a développé une application gratuite qui analyse les nombreuses plateformes proposant des rendez-vous et présente aux utilisateurs une liste de ceux qui sont les plus proches de chez eux. Pour son travail, Rozier a reçu l'Ordre national du mérite.

La lutte contre le COVID-19 n'est pas une solution universelle

Les gouvernements de chaque pays réagissent différemment à la pandémie actuelle. En Australie et aux États-Unis, les efforts déployés par les États pour lutter contre le COVID-19 se traduisent par l'absence de toute application nationale unifiée (ou, dans le cas de l'Australie, par une application nationale déprogrammée). Dans d'autres pays, l'accès aux vaccins et la recherche des contacts sont intégrés dans une application de santé nationale existante, comme l'application NHS au Royaume-Uni. Quelle que soit l'approche adoptée, le déploiement des vaccins et la disponibilité des applications COVID-19 fournissent des informations rapides. L'engagement des applications COVID-19 reste crucial pour vaincre la pandémie mondiale.