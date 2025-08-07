07 août 2025 à 02h08 par La rédaction | 07 août 2025 à 04h09

Tchap devient la messagerie officielle de l'État : le gouvernement français impose une alternative souveraine à WhatsApp, Signal et Telegram

À partir du 1er septembre 2025, tous les agents de la fonction publique devront abandonner les applications de messagerie étrangères au profit de Tchap, une plateforme souveraine développée par l’État. Cette décision vise à renforcer la sécurité des communications et à protéger la souveraineté numérique de la France.

Une rupture stratégique avec les messageries étrangères

La circulaire signée le 25 juillet 2025 par le Premier ministre François Bayrou marque une inflexion majeure dans la stratégie numérique de l’État. L’instruction, publiée au Journal officiel le 3 août, ordonne à l’ensemble des administrations publiques françaises de généraliser l’usage de Tchap, une application de messagerie sécurisée, développée par la Direction interministérielle du numérique (DINUM), avec l’appui de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Ce virage réglementaire fait suite à une inquiétude croissante au sommet de l’État : la dépendance des agents publics à des services de messagerie étrangers, comme WhatsApp, Signal ou Telegram, dont l’hébergement hors de France expose potentiellement les échanges sensibles à des risques d’interception ou d’ingérence étrangère.

Tchap, la messagerie 100 % française au service de la souveraineté

Créée en 2019 et opérée par la DINUM, Tchap est bien plus qu’une simple application de messagerie : c’est un outil stratégique pensé pour les besoins spécifiques du secteur public. Hébergée sur des serveurs situés en France – notamment via le cloud interne du ministère de l’Intérieur – l’application repose sur le protocole open source Matrix, via une version dérivée du client Element, offrant une transparence et une maîtrise totale de son fonctionnement.

Le chiffrement de bout en bout garantit que seul le destinataire peut lire les messages envoyés, un impératif face aux risques de cyberespionnage. Le code source de l’application est public, renforçant la confiance dans sa sécurité.

Le Premier ministre @bayrou signe une circulaire pour accélérer le déploiement de @tchap_dinum, la messagerie sécurisée de l’État.À compter du 01/09, tous les ministères et cabinets sont invités à généraliser l’usage de Tchap dans leurs services.?? https://t.co/xEOZM82uuU pic.twitter.com/HVAS2Zal7r — Direction interministérielle du numérique (@Numerique_Gouv) July 31, 2025

Fonctionnalités professionnelles adaptées aux besoins de l’administration

Tchap propose des fonctionnalités comparables aux grandes plateformes commerciales, mais avec des garanties de sécurité renforcées :

Messagerie privée et de groupe

Envoi de fichiers jusqu’à 20 Mo

Annuaire intégré pour retrouver les agents sans numéro de téléphone

Synchronisation sur smartphone, tablette et web

Nouvelle interface modernisée, avec appels audio et vidéo de groupe

Recherche dans les salons chiffrés et indicateur de disponibilité à venir

Autre atout stratégique : bien que pensée pour les agents disposant d’une adresse « gouv.fr », Tchap permet aussi d’inviter des interlocuteurs externes à la fonction publique, avec des droits restreints, facilitant les échanges interinstitutionnels.

Une adoption progressive, mais désormais obligatoire

À ce jour, près de 300 000 agents publics utilisent déjà Tchap chaque mois, notamment dans les ministères régaliens comme Bercy. L’application totalise plusieurs millions de messages échangés mensuellement.

Mais l’exécutif veut désormais passer à la vitesse supérieure. Dès le 1er septembre 2025, l’utilisation de Tchap devient obligatoire pour tous les agents publics dans leurs échanges professionnels. « Il s’agit de garantir une communication sécurisée, souveraine et homogène dans toutes les administrations », précise Matignon.

Un tournant après l’échec d’Olvid

Ce n’est pas la première tentative de l’État pour s’émanciper des messageries privées étrangères. En 2023, la Première ministre de l’époque, Élisabeth Borne, avait recommandé d’utiliser l’application française Olvid, sans réussir à fédérer largement les administrations autour de cette solution. Moins conviviale et peu intégrée aux usages, Olvid reste disponible mais passe aujourd’hui au second plan.

Tchap semble avoir su tirer les leçons de cet échec, avec une expérience utilisateur plus fluide, une compatibilité multiplateforme et un accompagnement institutionnel plus marqué.

Une réponse aux enjeux croissants de cybersécurité

Dans un contexte de multiplication des cyberattaques ciblant les institutions publiques – qu’il s’agisse de tentatives de rançongiciels, d'espionnage ou de désinformation – le gouvernement considère désormais la sécurité des communications comme un pilier fondamental de la résilience nationale.

Tchap, symbole d’une souveraineté numérique assumée

Au-delà de la sécurité, cette transition vers Tchap s’inscrit dans un mouvement plus large de reconquête de la souveraineté numérique française. Elle reflète la volonté de l’État de reprendre le contrôle de ses infrastructures critiques, de protéger ses données sensibles et de s’émanciper des géants de la tech étrangère.

Ce virage marque aussi une étape importante dans la transformation numérique du service public, en dotant les agents d’outils modernes, efficaces et respectueux des enjeux nationaux de cybersécurité.

Une nouvelle ère de communication s’ouvre dans la fonction publique

Avec l’imposition de Tchap comme messagerie officielle, le gouvernement envoie un signal fort : les données sensibles de l’administration ne doivent plus transiter par des canaux non maîtrisés. La bascule, prévue pour septembre 2025, constitue un test grandeur nature de la capacité de l’État à imposer ses propres standards technologiques.

Si l’adhésion des utilisateurs reste le facteur clé du succès, les conditions semblent aujourd’hui réunies pour que Tchap s’impose durablement comme le canal privilégié des échanges institutionnels en France.