21 septembre 2021 à 07h00 par Philippe

TCL 20 R 5G, un smartphone 5G abordable à moins de 200 €

La marque TCL que l'on connait également pour ses téléviseurs vient d'annoncer la sortie en octobre d'un nouveau smartphone : le TCL 20 R 5G avec un prix inférieur à 200 €.

Le smartphone est propulsé par le MediaTek Dimensity 700. Son processeur 7 nm du chipset permet une efficacité énergétique supérieure de 28% par rapport à celle d'un processeur 8 nm équivalent. Le téléphone dispose de 4Go de mémoire vive et de 64Go de mémoire en interne extensible via une carte micro SD Card jusqu'à 1 To.

En plus de la 5G, le TCL 20 R 5G offre un affichage avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz. Les utilisateurs peuvent également choisir la fréquence de rafraîchissement adaptative pour économiser l'énergie, la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz étant d'ailleurs activée dans certains scénarios.

L'écran V-notch de 6,52 pouces avec un rapport taille/écran de 90%. Sa luminosité est de 500 nits, l'écran est également doté de la technologie TCL NXTVISION qui permet d'améliorer l'image et la vidéo, assurer une protection contre la lumière bleue et proposer des modes Lecture et Confort oculaire.

À l'arrière du téléphone se trouve un triple appareil photo de 13 Mpx. Il profite d'un objectif de profondeur dédié de 2 Mpx et d'un objectif macro de 2 Mpx. A l'avant, la caméra est de 8 Mpx.

Le déverrouillage peut de faire de manière faciale ou via le capteur d'empreintes digitales situé à l'arrière. La batterie est de 4500 mAh offrant 10 heures de vidéo, 34 heures de conversation et 210 heures de lecture audio.

Le TCL 20 R 5G est également certifié par Google comme appareil recommandé par Android Enterprise. Cette certification montre aux entreprises et aux particuliers que le TCL 20 R 5G s'engage à respecter les exigences strictes de Google en matière d'entreprise grâce à des correctifs de sécurité Android réguliers et à des mises à jour majeures garanties.

Le TCL 20 R 5G sera proposé en Granite Grey et Lazurite Blue, disponible en France dès le mois d'octobre à partir de 199,99€.