22 mars 2021 à 06h00 par Philippe

TCL 20 SE, premier smartphone de sa nouvelle série 20

Le TCL 20 SE est un smartphone d'entrée de gamme. Il se distingue par sa une batterie de 5000 mAh à charge inverse On-The-Go et un SOC Qualcomm Octa-core sous Android 11. Son écran HD+ de 6,82 pouces possède une encoche en V et le son est optimisé avec le double haut-parleur du smartphone.

L’appareil dispose d’une caméra grand angle et d’une quadruple caméra de 16 Mpx (16 MP+ 5 Mp + 2 MP + 2 MP) qui est complétée de fonctions permettant aux utilisateurs de capturer différents types de clichés selon différentes options grand angle, macro et profondeur. L’appareil photo détecte automatiquement les sujets visés pour ajuster l'arrière-plan afin d'améliorer les prises de vue. De plus, le nouvel effaceur d'objets AI est capable d'éliminer les personnes ou les objets qui se trouvent en arrière-plan sur un cliché. Quant à l'appareil photo à l'avant, il est de 8 MP.

L'appareil offre également une lecture vidéo avec la technologie SDR-to-HDR, et protège les yeux grâce au mode lecture et au mode confort oculaire.

Le chargement inversé OTG permet de recharger également les autres accessoires. Côté sécurité, le TCL 20 SE intègre un dispositif de déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale. Sa mémoire Ram est de 4 Go et sa mémoire interne de 64 Go est extensible via une carte mémoire de 256 Go. Ce modèle pèse 206 grammes et mesure 172.08 x 77.14 x 9.1 mm.

Le TCL 20 SE est disponible à partir de 149 €, dans les coloris Nuit Black et Aurora Green.