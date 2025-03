07 mars 2025 à 06h54 par La rédaction | 07 mars 2025 à 08h06

TCL 60 SE, 60 R, 605 et 60 SE NxtPaper : des smartphones pensés pour tous les usages

Lors du Mobile World Congress 2025 à Barcelone, TCL a annoncé l'arrivée de plusieurs nouveaux smartphones en Europe. Vendus entre 150 et 250 euros, ces modèles viennent enrichir la gamme TCL 60, initiée lors du CES de Las Vegas. Avec cette série, TCL espère rivaliser avec les populaires Galaxy A de Samsung et les Redmi de Xiaomi. Voici un tour d'horizon de ces nouveaux modèles.

TCL 60 SE NxtPaper 5G : un écran innovant pour un confort visuel optimal

Le TCL 60 SE NxtPaper est le modèle phare de cette gamme. Proposé à 249 euros, il se distingue par son écran NXTPAPER HD+ de 6,67 pouces, une technologie réduisant la lumière bleue et offrant une expérience de lecture similaire à celle d'un livre électronique. Il intègre un bouton matériel permettant de basculer entre un affichage classique et un mode liseuse.

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 6300 compatible 5G, accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible par microSD. Son capteur photo principal de 50 MP, couplé à un ultra grand-angle de 5 MP et un capteur selfie de 8 MP, assure une qualité photo correcte avec des optimisations logicielles pour les scènes nocturnes. Sa batterie de 5200 mAh supporte une charge rapide de 18 W et promet une autonomie d’une journée et demie en usage classique. Il fonctionne sous Android 15 et intègre un lecteur d'empreinte latéral ainsi qu'une reconnaissance faciale pour le déverrouillage.

TCL 60 SE : une alternative accessible avec un grand stockage

Version plus abordable du NxtPaper, le TCL 60 SE est commercialisé à 199 euros. Il conserve le même écran HD+ de 6,67 pouces mais adopte un processeur MediaTek Helio G81 compatible 4G. Il se distingue par son impressionnante capacité de stockage : jusqu'à 512 Go avec extension microSD, une caractéristique rare dans cette gamme de prix.

Côté photographie, il embarque un capteur principal de 50 MP, un capteur selfie de 8 MP et un capteur portrait supplémentaire destiné à l’amélioration des flous d’arrière-plan. Sa batterie de 5200 mAh est compatible avec la charge rapide 18 W. Là encore, on retrouve Android 15 et un lecteur d'empreinte sur la tranche.

TCL 60 R : la 5G à prix réduit

Le TCL 60R 5G, vendu à 179 euros, met l'accent sur la connectivité 5G et la fluidité d'affichage grâce à son écran 120 Hz de 6,67 pouces en définition HD+. Il intègre le même processeur MediaTek Dimensity 6300 que le NxtPaper, mais se contente de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

En photographie, il dispose d'un capteur principal de 50 MP et d'un capteur selfie de 8 MP, avec des algorithmes d’amélioration des couleurs et du contraste. Sa batterie de 5200 mAh est compatible avec une charge rapide de 18 W. Il fonctionne sous Android 15, mais ne possède pas de lecteur d'empreinte, misant uniquement sur la reconnaissance faciale et un code PIN pour la sécurité.

TCL 605 : l'essentiel à petit prix

Avec un prix démarrant à 149 euros, le TCL 605 est le modèle le plus abordable de cette gamme. Il se décline en deux versions : 128 Go et 256 Go de stockage, avec une option payante (+30 euros) pour la capacité supérieure.

Son écran HD+ de 6,67 pouces est associé à un processeur MediaTek Helio G81 compatible 4G, ainsi qu'à 8 Go de RAM, garantissant une utilisation fluide pour les tâches du quotidien. En photo, il propose un capteur principal de 50 MP et un capteur selfie de 5 MP, suffisant pour des clichés mais il reste moins performant en basse lumière. Il fonctionne sous Android 15 et conserve une batterie de 5200 mAh compatible avec la charge rapide 18 W.

Ce modèle s’adresse avant tout aux utilisateurs recherchant un smartphone fiable et abordable pour un usage basique : navigation web, réseaux sociaux et streaming.

Une stratégie axée sur le confort visuel et l'accessibilité

Avec cette nouvelle gamme, TCL cherche à se différencier grâce à sa technologie d'affichage NXTPAPER et des prix compétitifs. Le TCL 60 SE NxtPaper 5G s’adresse aux utilisateurs en quête d'un smartphone confortable pour la lecture et la navigation, tandis que les TCL 60 SE, 60 R et 605 offrent des options adaptées à différents budgets et besoins.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans ces modèles, avec des outils comme le résumé de texte ou l'assistant de prise de notes, montre que TCL souhaite également proposer une expérience utilisateur optimisée. De plus, TCL met en avant des mises à jour logicielles régulières et un suivi de sécurité sur trois ans, un atout pour la durabilité des appareils.

Les TCL 60 SE NxtPaper, TCL 60 SE, TCL 60 R et TCL 605 seront disponibles en Europe à partir de mars 2025.