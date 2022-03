02 mars 2022 à 00h15 par Philippe

TCL ajoute 5 nouveaux smartphones à sa gamme TCL 30

Lors du Mobile World Congress (MWC) 2022, TCL a annoncé cinq nouveaux smartphones dans sa gamme TCL Série 30 : TCL 30 5G, TCL 30+, TCL 30, TCL 30 SE et TCL 30 E. Ces cinq nouveautés rejoignent les 2 smartphones déjà dans la gamme, exclusifs au marché américain : TCL 30 XE 5G et 30 V 5G.Les TCL 30 5G, TCL 30+, TCL 30, et TCL 30 SE disposent tous d'un triple appareil photo IA 50 MP, tandis que le TCL 30 E possède une double caméra avec un objectif principal de 50 MP. Et pour ceux qui aiment les selfies de groupe, une caméra frontale ultra-large est disponible sur les TCL 30 5G et TCL 30+

Les adeptes des réseaux sociaux apprécieront le stabilisateur Steady Snap, une pause et une capture claire des sujets en mouvement, une détection automatique qui identifie jusqu'à 22 scènes différentes, la vidéo AI HDR, qui règle l'exposition et optimise les détails et le Low Light HDR pour des prises de vue équilibrées en basse

lumière et le One Shot, fournissant différents types d'images.

Les TCL 30 5G, TCL 30+ et TCL possèdent des écrans AMOLED FHD+ de 6,7 pouces et de écrans de 6,52 pouces sur les TCL 30 SE et 30 E.

Les TCL 30+ et TCL 30 disposent également de deux haut-parleurs. Tous les smartphones de la série TCL 30 sont équipés de la technologie pionnière NXTVISION de TCL, qui permet d'améliorer l'expérience de l'écran tout en protégeant les yeux. De plus, les TCL 30 5G, TCL 30+ et TCL 30 sont certifiés par TÜV Rheinland, garantissant une réduction de 30% de la lumière bleue.

Les cinq téléphones disposent d'une batterie longue durée. Les TCL 30 SE et TCL 30 E sont livrés avec une batterie 5000 mAh, tandis que les TCL 30 5G, TCL 30+ et TCL 30 ont une batterie 5010 mAh. Les TCL 30 5G, TCL 30+ et TCL 30 proposent la recharge rapide de 18W.

Les TCL 30 5G, TCL 30+ et TCL 30 pèsent 184 grammes, avec une épaisseur de 7,74 mm. Les TCL 30 5G, TCL 30+ et TCL 30 SE sont dotés d'un stockage ROM de 128 Go. La série TCL 30 inclut des appareils Google Android Enterprise Recommended, les TCL 30 et TCL 30+ étant tous deux certifiés AER.

Les TCL 30 et 30+ seront disponibles en Muse Blue et Tech Black. Le TCL 30 5G en Dreamy Blue et Tech Black. Et les TCL 30 E et 30 SE seront à retrouver en Space Grey et Atlantic Blue.

Prix et disponibilités

En avril 2022, le TCL 30 5G sera commercialisé à partir de 279€ (64Go à partir de €279 / 128Go à partir de €299). En mars 2022, le TCL 30+ sera vendu à partir de 229€, le TCL 30 : à partir de 199€ et le- TCL 30 SE à partir de 179€ (64Go à partir de 179€, 128Go à partir de 199€). Le TCL 30 E sera au tarif de 139€ mais il ne sera pas disponible en France.