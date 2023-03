08 mars 2023 à 00h15 par Philippe

TCL annonce l'arrivée de deux nouvelles tablettes NXTPAPER 11 et TAB 11

Le fabricant chinois TCL va étoffer son catalogue avec deux nouvelles tablettes dotées de nouvelles technologies avec une commercialisation est prévue en mai prochain.

TCL NXTPAPER 11

Cette tablette est pourvu d'un écran 2K de 11 pouces d'une résolution de 2000 x 1200 pixels, avec de grand-angles de vision. Elle est la première tablette dotée d'un écran NXTPAPER 2.0 qui lui permet d'être utilisée même en la regardant en étant inclinée. Ce type de technologie est conçu pour offrir une expérience visuelle plus proche du papier avec une réduction de la fatigue oculaire. Avec jusqu'à 500 nits, il est possible de profiter de l'écran même en plein soleil.

L'appareil photo frontal grand angle est de 8 Mpx. Elle est dotée de quatre haut-parleurs et de deux microphones. Son interface utilisateur facilite le multitâche : il suffit d'utiliser l'écran partagé ou la fonction de fenêtre flottante pour une utilisation similaire au double écran, en format tablette.

Le revêtement de l'écran en matériau nano-chimique et le stylet T-Pen1 à faible latence avec sensibilité à la pression de 4096 niveaux, ont pour but d'offrir à cette tablette des sensations comme sur papier et avec stylo lors de la prise de notes. La TCL NXTPAPER 11 est idéale pour les e-readers car elle imite l'effet de l'échelle de gris d'un livre.

La batterie est de 8000 mAh. Cette tablette dispose de la charge inversée.

La TCL NXTPAPER 11 sera disponible à partir de 249€.

TCL TAB 11

Son écran 5:3 2K est de 11 pouces. La technologie TCL NXTVISION réduit la lumière bleue pour protéger les yeux tout en garantissant une qualité supérieure pour visionner des vidéos en temps réel.

Elle est dotée d'une mémoire vive de 4 Go et d'une capacité de stockage de 128 Go optimisée. Elle est équipée d'un stylet T-Pen à faible latence avec 4096 niveaux de sensibilité. La batterie est de 8000 mAh. A l'instar de la NXTPAPER 11, elle peut recharger d'autres appareils avec la charge inversée.

La TCL TAB 11 est disponible en versions Wi-Fi et LTE. Elle sera commercialisée à partir 199€. La Version LTE est disponible à partir de 209 dollars.