14 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

TCL Communication dévoile sa nouvelle gamme de smartphones dont un premier téléphone 5G

Le fabricant chinois TCL Communication vient de présenter sa nouvelle gamme de smartphones, la série TCL 10, incluant le premier téléphone 5G de la marque qui sera lancé cette année.

Le TCL 10 5G est le premier smartphone 5G qui sera cadencé par le processeur Qualcomm Snapdragon 7-Series 5G SoC. Ce modèle sera complété par les modèles TCL 10 Pro et TCL 10L, en 2020 aux États-Unis et au Canada à compter du deuxième trimestre, à moins de 500$.

Ces smartphones sont dotés de quatre capteurs de caméras arrière, ainsi que des écrans TCL qui fournissent une expérience de visionnage plus immersive et plus nette. Ils seront également équipés de la technologie brevetée de TCL " NXTVISION ", pour une optimisation d'affichage et de caméra avancée, qui permettent de voir son écran avec des couleurs vives, et un contraste et une clarté améliorés en temps réel.

Le TCL 10 Pro est le premier appareil TCL à être doté de l'écran AMOLED. Cette technologie est rendue possible grâce à la société TCL CSOT, qui développe notamment les écrans primés des téléviseurs TCL. CSOT est l'un des leaders mondiaux en matière de panneaux d'affichage LCD ainsi qu'en LTPS, AMOLED et autres technologies d'affichage avancées telles que les écrans flexibles.

TCL lancera officiellement le TCL 10L, 10 Pro et 10 5G ainsi que d'autres nouveautés lors de sa prochaine conférence de presse à Barcelone, le 22 février 2020 au Mobile World Congress.