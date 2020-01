17 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

TCL Communication dévoilent ses nouveaux smartphones Alcatel

TCL Communication vient de présenter ses 3 dernières modèles Alcatel, incluant un smartphone équipé d'une caméra de 48MP et un smartphone sous Android 10 (édition Go).

Alcatel 3L

L'Alcatel 3L possède une triple caméra. Son capteur arrière principal est de 48MP qui est capable de réaliser des vidéos dans des conditions de faible luminosité grâce à la technologie intégrée " 4-in-1 big pixel " combinant 4 pixels dans un plus gros pixel afin d'améliorer la sensibilité du capteur à la lumière. Ce capteur utilise également des algorithmes d'IA pour identifier automatiquement jusqu'à 22 scènes différentes.

La seconde caméra de 5MP est équipée d'un objectif super grand angle de 115°, permettant de capturer les scènes aussi larges que possible. La troisième, de 2MP, est munie d'un objectif macro afin de prendre des photos en gros plan. Enfin, la caméra frontale de 8MP avec flash LCD permet de réaliser des photos de meilleure qualité.

L'Alcatel 3L présente également un nouveau design appelé " Aurora ", créé à partir de la technologie de gravure au micro laser sur un fond dégradé scintillant. Ce design permet d'exposer une variété de couleurs différentes, avec comme inspiration, les mouvements des fascinantes aurores boréales.

Il est doté d'un large écran HD+ de 6,22 pouces avec un rapport taille/écran de 19:9. Son processeur Octa-core de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage en interne.

L'Alcatel 3L sera disponible au premier trimestre 2020 au coloris Chameleon Blue et Dark Chrome à 139 euros.

Alcatel 1S

Ce modèle d'entrée de gamme est pourvu d'une triple caméra arrière de 13MP + 5MP + 2MP. La caméra de 13MP s'appuie également sur la détection de 22 types de scène et ajuste automatiquement ses réglages lors de la prise de photos. La caméra 5MP dispose de la fonction bokeh pour le mode portrait. Quant à la caméra macro 2MP, elle est destinée à capturer les détails.

L'Alcatel 1S est équipé d'un processeur octa-core et son écran HD+ Vast est de 6,22 pouces. L'Alcatel 1S sera disponible au premier trimestre 2020 au prix de 99 euros, en Agate Green et Power Gray.

Alcatel 1B avec Android 10 (édition Go)

L'Alcatel 1B est cadencé par un processeur quad-core avec jusqu'à 2 Go de RAM. Le smartphone comprend une fonction Smart Manager qui optimise la puissance. L'Alcatel 1B dispose d'une batterie longue durée de 3000 mAh. Un bouton dédié à Google Assistant est intégré au smartphone.



L'Alcatel 1B sera disponible au premier trimestre 2020 à partir de 79 euros, en Prime Black et Pine Green.