18 mars 2020 à 06h00 par Philippe

TCL Communication présente son premier smartphone à écran enroulable et sa tablette pliable

TCL Communication vient de présenter son premier smartphone à écran enroulable et extensible, ainsi qu'une tablette pliable à triple volets. Ces deux innovations font partie du programme de développement du groupe, qui tire parti de son expertise dans la fabrication d'écrans, en collaboration avec CSOT.

TCL a identifié de nouvelles façons d'exploiter la technologie d'affichage AMOLED flexible afin de créer son premier concept de smartphone extensible et enroulable. Avec seulement 9 mm d'épaisseur, ce concept fait évoluer le design standard des smartphones. L'écran AMOLED s'enroule en un clic de bouton grâce aux moteurs internes et l'écran de 6,75 pouces s'étend jusqu'à une taille d'affichage de 7,8 pouces. Cette technologie intègre un écran partagé et des améliorations de l'interface utilisateur avec multitâches, personnalisée par TCL. Grâce à un plus grand axe et à l'écran enroulable, aucun pli ne se forme comme cela peut être le cas avec les AMOLED pliables. Lorsqu'il n'est pas utilisé, un panneau coulissant motorisé masque l'écran flexible grâce au mécanisme intégré.

Concernant le prototype de tablette en cours de développement, il intègre les deux technologies de charnière de la marque, Dragonhinge et Butterflyhinge, afin de raccourcir la tablette de 10 pouces en un appareil de 6,65 pouces, avec un rapport d'aspect de 20,8:9 et une résolution d'affichage 3K. Il s'agit de la première tablette grand écran dotée de deux charnières avec une finition holographique 3D, assurant un pliage lisse tant vers l'intérieur que vers l'extérieur, sans écart.