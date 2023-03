02 mars 2023 à 00h15 par Philippe

TCL dévoile les derniers modèles de sa gamme 40 Series

Lors du MWC 2023, TCL Communication a présenté ses dernières nouveautés avec le lancement en Europe de sa gamme 40 Series avec les modèles TCL 406, TCL 403, TCL 405 et TCL 40 R 5G.

Doté d'un écran de 6.6 pouces en HD+, le TCL 406 est apprécié pour sa batterie intégrée de 5000 mAh. Il est compatible avec la technologie TCL NXTVISION et il est équipé de deux haut-parleurs avec un son surround. Le TCL 405 possède aussi un écran large et deux haut-parleurs. De son côté, le TCL 403 sera commercialisé à un prix mini. Les deux appareils possèdent tous les deux Android 12 Go.

Pour ceux qui désirent un smartphone compatible avec la 5G sans pour autant casser leur tirelire, TCL va proposer le smartphone 5G le plus abordable du marché : TCL 40R 5G. Ce smartphone a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, un écran de 6,6 pouces, une triple caméra 50 Mpx et un processeur MediaTek Dimensity 700 5G. La batterie est de 5000 mAh et sa fonctionnalité Sleep Smart Charging rechargera l'appareil sans affecter la durée de vie de la batterie.

TCL NXTURBO

Les TCL 40R 5G s'appuie sur le nouveau logiciel d'affichage NXTURBO pour améliorer la performance du GPU de 30%, tout en réduisant la consommation. Propulsés par NXTURBO, les TCL 40R 5G assure un streaming fluide sans impact majeur sur la durée de vie de la batterie.

La navigation est plus fluide grâce à des algorithmes améliorés de calcul d'image. NXTURBO saura d'ailleurs ravir les gamers avec une expérience plein écran plus réaliste. Autre point fort : NXTURBO se prête parfaitement au streaming en direct et à la diffusion en ligne, puisqu'il affiche un rendu jusqu'à 50 % plus efficace.

Les prix

Le TCL 40 R 5G est commercialisé à 219 €, le TCL 406 à 129 €, le TCL 405 à 199,99 €, et le TCL 403 est au prix de 89,99 €.