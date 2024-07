09 juillet 2024 à 02h54 par La rédaction

TCL élargit sa gamme de smartphones abordables avec les modèles 50 SE et 50 5G

TCL s'efforce toujours de proposer des smartphones dotés de fonctionnalités modernes et pratiques même si leurs prix sont abordables.

TCL 50 5G

Avec son nouveau smartphone 5G : le TCL 50 5G, le fabricant mise sur l'accessibilité à un prix contenu. Ce modèle est pourvu d'un grand écran NXTVISION HD+ 90Hz de 6,6 pouces, complété par un son DTS 3D. Il est équipé du chipset MediaTek Dimensity 6100+ et fonctionne sous le dernier système d'exploitation Android 14.

L'appareil est compatible 5G et dispose d'une mémoire de 128 Go + 8 Go 5(4 Go + 4 Go de RAM). Son appareil photo AI HYBRID est de 50MP + 5MP au dos et de 8 MP en façade. Sa batterie est de 5010 mAh. Il est doté d'un emplacement eSIM et de la technologie NXTURBO.

Le TCL 50 5G est vendu chez E.Leclerc, à 179 € (128 Go) en bleu foncé et gris espace.

TCL 50 SE

Le TCL 50 SE est quant à lui doté d'un plus grand écran NXTVISION FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alimenté par le chipset MediaTek Helio G88, il comprend 6GB + 6GB RAM et un stockage de 256GB. Ce smartphone prend en charge le son immersif DTS 3D.

L'appareil est doté d'un appareil photo hybride de 50MP + 5 MP à l'arrière et 8 MP à l'avant. Il dispose d’une batterie de 5010 mAh compatible avec la charge rapide 33W.

Le TCL 50 SE est commercialisé, à partir de 159 € (128 Go) et 179 € (256 Go) en bleu nuit et gris espace.