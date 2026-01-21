21 janvier 2026 à 09h31 par Philippe

TCL Note A1 NXTPAPER : quand l'écran effet papier rencontre l'intelligence artificielle

TCL poursuit méthodiquement sa stratégie autour des technologies d’affichage et franchit une nouvelle étape avec le TCL Note A1 NXTPAPER, un e-note intelligent pensé comme un véritable pont entre l’écriture traditionnelle et les usages numériques avancés. Destiné aux professionnels, aux étudiants et aux créateurs de contenus, l’appareil mise sur un écran au rendu papier, une expérience d’écriture ultra-précise et une panoplie d’outils dopés à l’intelligence artificielle, le tout dans un format fin et léger.

Présenté comme une alternative crédible aux blocs-notes numériques et aux tablettes classiques, le Note A1 NXTPAPER entend répondre à une problématique bien connue : comment concilier confort visuel, naturel de l’écriture et productivité moderne, sans sacrifier l’ergonomie ni l’autonomie.

NXTPAPER Pure : un écran conçu pour l’écriture et la lecture prolongées

Au cœur de l’appareil se trouve la nouvelle technologie NXTPAPER Pure Display, évolution directe de la technologie NXTPAPER introduite par TCL en 2021. Spécifiquement optimisé pour les e-notes, cet écran vise avant tout le confort oculaire et la lisibilité longue durée.

Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un affichage sans scintillement, et une certification TÜV garantissant une réduction de la fatigue visuelle, le Note A1 NXTPAPER se démarque des écrans LCD traditionnels. TCL met également en avant un taux de lumière bleue nocive limité à 2,44 %, certifié par SGS, ainsi qu’un traitement antireflet permettant une utilisation confortable, y compris dans des environnements fortement éclairés.

Contrairement aux liseuses e-ink, l’écran conserve une palette de 16,7 millions de couleurs et une luminosité adaptative, offrant une restitution visuelle riche sans renoncer à l’aspect mat et texturé proche du papier. Un compromis assumé, qui vise autant la lecture de documents que l’annotation, le dessin ou la création graphique.

Une écriture « proche du crayon » avec le T-Pen Pro

TCL accorde une attention particulière à l’expérience d’écriture, élément central de son e-note. Le T-Pen Pro, fourni avec l’appareil, propose 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, une double pointe et une latence inférieure à 5 millisecondes.

Certifié pour une écriture dite « proche du crayon », le stylet reproduit la résistance et la texture du papier, offrant un ressenti naturel aussi bien pour la prise de notes manuscrites que pour le dessin ou l’esquisse. Cette précision positionne le Note A1 NXTPAPER comme un outil pertinent pour les créatifs, les designers ou les étudiants amenés à alterner entre texte et croquis.

L’intelligence artificielle au service de la productivité

Au-delà du matériel, TCL mise fortement sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées, conçues pour simplifier les flux de travail et gagner du temps au quotidien.

Le Note A1 NXTPAPER intègre un ensemble de fonctionnalités d’intelligence artificielle, incluant la transcription en temps réel, la traduction automatique, la génération de comptes rendus de réunion, ainsi que des outils d’assistance à l’écriture tels qu’AI Rewrite et Writing Assist, conçus pour améliorer la clarté, la structure et l’efficacité des contenus.

Un espace baptisé Inspiration Space permet quant à lui de centraliser idées, notes et ressources, favorisant une organisation fluide des projets créatifs ou professionnels. L’ensemble vise un usage transversal, allant de la prise de notes académique à la rédaction de contenus professionnels.

Design, autonomie et usages nomades

Côté conception, TCL opte pour un châssis unibody en aluminium de seulement 5,5 mm d’épaisseur, pour un poids contenu de 500 grammes. Une finesse qui renforce l’orientation nomade de l’appareil, sans compromettre la robustesse.

La batterie de 8 000 mAh promet une autonomie prolongée, pensée pour accompagner plusieurs journées de travail ou de lecture. Le stockage interne atteint 256 Go, de quoi conserver documents, croquis et projets sans contrainte immédiate.

Des accessoires viennent compléter l’écosystème, notamment une coque à rabat et un étui clavier en option, transformant le Note A1 NXTPAPER en véritable poste de travail mobile. La connectivité repose sur le Bluetooth, le LAN, le cloud et le partage par e-mail, assurant une continuité entre les différents environnements numériques.

Une vision assumée de la création numérique

Pour TCL, le Note A1 NXTPAPER incarne une vision claire : proposer un outil capable de préserver la simplicité et la spontanéité du papier, tout en exploitant les possibilités offertes par l’IA et les technologies modernes.

« Avec le TCL Note A1 NXTPAPER, on peut penser, écrire et créer aussi naturellement que sur le papier, tout en bénéficiant de l’intelligence et de la liberté offertes par les technologies modernes », résume Daniel Sun, directeur technique de TCL Industries.

Disponibilité et lancement

Le TCL Note A1 NXTPAPER sera prochainement disponible au prix de 419 dollars, avec des offres de lancement proposées via Kickstarter pour les premiers acheteurs. Une approche qui confirme la volonté de TCL de tester l’adhésion du public à ce format hybride, à la croisée des chemins entre tablette, carnet numérique et outil de productivité intelligent.